La salut del futbol a les comarques gironines és molt bona, de fet es podria dir que Girona és el motor del futbol català, però la seva vida corre perill. Inspecció de Treball ha començat a inspeccionar als clubs de la demarcació de Tercera Federació, Primera Catalana i Segona Catalana -la idea seria arribar fins a Quarta Catalana- en busca d’irregularitats fiscals i laborals, després de citar l’AE Roses i el Quart a principis d’estiu per la regularització dels seus campus i sancionar-los amb una multa que supera els 40.000 euros. Entitats com el Peralada, Lloret, Can Gibert, Bosc de Tosca o Palamós ja han rebut una carta de l'Agència Tributària amb el requeriment de tota la documentació contractual i, de moment, resten a l’espera d’una resposta amb la preocupació per part seva i de la Federació Catalana de Futbol (FCF) que això pugui tenir conseqüències fatals en el futur de l’esport de base. I és que també s’ha assenyalat un club d’hoquei de Girona. En aquest sentit, la FCF s’ha posat a disposició dels clubs per ajudar-los i assessorar-los amb tot el que necessitin. Alhora, ha sol·licitat una reunió amb la Secretaria General de l’Esport per intentar buscar una solució i evitar que transcendeixi.

El president de l’AE Roses, Sergi López, assegura que al darrere de tot plegat hi ha un «instint recaptatori» i que «ningú és conscient de la gravetat» d’aquesta regularització laboral i fiscal. «Nosaltres l’hem pogut assumir fent un esforç enorme, però hi haurà molts clubs que no podran. Ara més que mai hem d’estar units i ser solidaris per aconseguir aturar-ho i evitar la desaparició dels més humils. No podem permetre que ens matin amb vida», comenta. Sergi López recorda que «no som el Barça ni el Madrid per generar beneficis», tenint en compte que «el que cobrem ho gastem per formar a la mainada». «Hi ha una feinada d’un equip de persones al darrere que treballen altruistament, i, fins i tot, posen diners de la seva butxaca, perquè rodi la pilota. És injust que les administracions vulguin fulminar les entitats esportives perquè fem una gran tasca social i formativa. És un atac directe als nens i nenes, que es poden quedar al carrer i sense el seu club. A part que podem estar parlant d’un abans i un després en l’esport de base tal com el coneixem perquè segur que les quotes s’hauran d’incrementar a partir de la temporada 2023-24. És un dany social terrible i una falta de respecte molt greu», afegeix.

El president del Peralada, Joan Padern, també comenta que el requeriment de la documentació els «ha sorprès» i mostra temor perquè «pot suposar la fi del futbol base». «Ho trobem molt estrany i encara més que només ens ho demanin als clubs de la província de Girona, una de les que més afiliats té d’Espanya. Nosaltres fa anys que tenim assessors, des que vam pujar a Segona Divisió B, i complim la normativa, però tot i així estem preocupats perquè si cap organisme ho atura molts clubs s’enfonsaran i hauran de tancar portes. Fa anys que es va demanar un conveni que encara esperem. La Constitució diu que l’esport és un dret. Tothom ho hauria de tenir en compte», comenta.

Mentre la FCF intenta dialogar amb els polítics per treure l’entrellat de tot plegat, des de l’AE Roses es proposa que Inspecció de Treball també prepari una moratòria tributària de dos anys als clubs que no compleixin amb la normativa per poder tenir un marge per eixugar el deute igual que ho fa amb autònoms i pimes, entre d’altres, i evitar-ne d’esfondrament. Així mateix, Sergi López demana «el suport de clubs grans com el Girona (a Montilivi no han rebut cap requeriment de documentació i el Figueres a Vilatenim, tampoc) perquè perdran les fàbriques d’on treuen jugadors». Els clubs citats tenen fins a mitjan gener per lliurar la paperassa a l’Agència Tributària.