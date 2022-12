El grup 16 de Tercera Catalana només té en joc una única plaça d’ascens a Segona i, actualment, el Bellcaire d’Empordà és el candidat més ferm a emportar-se-la. El conjunt baixempordanès és entrenat per l’escalenc Pitu Batlle, que ha aconseguit conjuntar un bloc que suma 37 dels 39 dels punts en joc, amb 12 victòries (consecutives), 1 empat i 0 derrotes. Batlle ha passat per un grapat de banquetes del futbol gironí abans d’agafar les regnes bellcairenques. L’Escala, Sant Pere Pescador, Ripoll, Banyoles, Verges, Palamós i Gironès-Sàbat, entre altres, són els equips que ha dirigit, arribant com a màxim fins a Tercera Divisió. Tot i el lideratge clar, Batlle explica que «aquesta temporada hem millorat la plantilla, la ratxa és molt bona i no comptàvem amb aquest inici tan bèstia. Però encara queda molt camí i hem de seguir treballant».

A més de l’entrenador, el Bellcaire compta amb una desena de jugadors de l’Alt Empordà, principalment de l’Escala, Sant Pere Pescador i Sant Mori, com Demba, Lamin, Marc Vidal, Pau Geli, Dorian i Josue Lagos, Joel Batlle, Oscar Domínguez i Jarred. Per darrere, el Roses City continua sense llançar la tovallola. Els de Francesc Serra i Álvaro Fransoy són tercers, a 9 punts del líder i darrere també d'un Palafrugell que no falla, i contra el Borrassà (3-0) van encadenar la quarta victòria consecutiva.