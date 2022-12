Míchel dona el vistiplau a la sortida del figuerenc Ureña del Girona

La cessió del figuerenc Óscar Ureña és l'operació més avançada que té el Reial Saragossa a hores d'ara i falta de dues setmanes perquè s'obri el mercat d'hivern. Ara mateix, tal com informa El Periódico de Aragón, del mateix grup editorial del Setmanari de l'Alt Empordà, és una opció factible. L'extrem del Girona sortirà segur al gener, ja que Míchel Sánchez ha donat el vistiplau a una cessió que no va autoritzar a l'estiu, quan el Saragossa, entre altres equips, ja va estar interessat en aquest préstec. L'entorn del jugador, que coneix l'aposta del club aragonès en ell des de fa setmanes, veu amb bons ulls l'opció d'arribar a la Romareda ara en el mercat d'hivern. Té altres possibilitats en la categoria de plata, però la favorita per a l'extrem és el Saragossa, que té encaminada l'operació.