A Tercera Catalana, el Club de Futbol Cistella ha optat per un canvi de timó per redreçar la situació. La banqueta passa a mans d’Albert Sala, que el dissabte es va estrenar de la millor manera, amb victòria 0-1 al camp del Borrassà, precisament un dels seus exequips. Sala, amb passat al Siurana, ocupa el lloc de Jairo Jiménez. Qui va ser davanter del Figueres i Peralada, entre altres, continuarà vinculat amb el Cistella com a jugador i al camp del Borrassà va jugar el partit sencer. Un solitari gol de Frank Romero només començar dona ales al Cistella, que continua com a cuer del grup, però ara amb la salvació a només dos punts. Els cistellencs van pujar a Tercera Catalana el 2014 i volen continuar-hi una temporada més.

El City assalta el tercer lloc A la part alta de Tercera Catalana el Bellcaire de l’escalenc Pitu Batlle continua com a líder intractable, però els seus perseguidors no defalleixen. El Roses City s’ha situat en tercera posició després de prendre-li el lloc a l’Alt Empordà de Vilajuïga-Peralada B en un duel directe (4-2). Un doblet de Max Serra, acompanyat dels gols de Yeray i David Alsina van permetre als rosincs –en un final de primer part i un inici de la segona immaculat– superar el conjunt de Manel Cabezos. El Llançà va escalant posicions a poc a poc i ja és sisè després de golejar el Bàscara (1-4).