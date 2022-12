Més de 400 palistes participen des d'aquest dijous i fins diumenge al Torneig Classificatori Català per a l'Estatal de tennis de taula. Des de benjamins fins a veterans, el pavelló de Bàscara serà durant quatre dies la capital del tennis de taula català. En totes i cadascuna de les categories, tant femenines com masculines, es buscarà el bitllet per a la competició estatal que se celebrarà durant el mes de març. Clubs de Girona, Tarragona, Lleida i Barcelona estaran representats en la cita catalana, que un any més comptarà amb una molt bona participació i un nivell de joc molt destacat. La categoria benjamí i aleví obrirà el foc, mentre les darreres proves, diumenge, seran la de juvenils, senior i veterans.