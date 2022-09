La classificació del Gran Premi del Japó de Moto GP s'ha fet esperar, a causa de les fortes pluges que aquest cap de setmana inunden la pista de Motegi.

Això ha jugat a favor de Marc Márquez que, amb la pista molla, ha aconseguit signar el millor temps, al mateix lloc on va aconseguir la seva última Pole, el 2019, abans de les lesions que ha patit al llarg dels darrers dos anys.

Maverick Viñales també ha aprofitat la situació, i el de Roses ha assolit la quarta posició, per davant de Martin i el seu company d'equip, a qui, de segur, demà ajudarà en la cursa, a Aleix Espargaró a apropar-se al mundial, que, després de l'última cursa està encara més igualat.

Les caigudes han estat la tònica general, i també la causa que Bastianini hagués de passar per Q1, on també ha caigut, quedant fora de Q2, i molt lluny de les primeres files, a la quinzena posició. Els altres contendents pel mundial, Quartararo i Bagnaia sortiran P9 i P12 respectivament. Tant a Quartararo, que continua tocat de l'última caiguda, com Bagnaia, que ha canviat de moto a mitja sessió, demostraven no estar massa còmodes amb la pluja.

Zarco i Binder, que tenen el segon i tercer millor temps, han estat disputant la Pole durant tota la sessió amb Márquez, i cap altre pilot no ha aconseguit entrar en aquesta lluita, tret de Viñales en els darrers minuts.

Miller sortirà setè, per davant d'Oliveira, Luca Marini i Pol Espargaró ho fan una mica més enrere, en P10 i P 11 respectivament. Més enrere, Bezzechi sortirà des de la tretzena posició, seguit de Morbidelli, que s'ha mostrat més competitiu per entrar a la Q2 que en altres grans premis. Di Giannantonio ha quedat P16, seguit d'Àlex Márquez, Rins, Nagashima, Gardner, Tsuda i Raúl Fernández.

Tanca la classificació a la posició 25, el pilot local, Takaaki Nakagami, per darrere de Crutchlow i Binder. El pilot japonès no ha pogut marcar un millor crono després de ser operat el dilluns d'una lesió a la mà dreta arrel de la caiguda del passat gran premi. Nakagami, però, tot i el dolor que ha marcat totes les seves sessions, continua sortint a pista davant del públic del circuit de Motegi.