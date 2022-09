Després del descans necessari de l’estiu i amb les piles carregades, el Club Gimnàstica Rítmica Figueres ho té tot a punt per tornar a la competició. La temporada començarà amb un plat fort. Els dies 9, 10 i 11 de setembre el CGR Figueres organitza la novena edició de la International Figueres Cup. Després de dos anys d’aturada obligada per la pandèmia els aficionats i aficionades a la gimnàstica rítmica podran gaudir d’un esdeveniment de nivell amb esportistes d’elit. Els horaris d’aquesta competició que ja s’ha fet un nom seran els següents: divendres 9, des de les 17 hores fins a les 20.30, serà el torn per la competició individual dels nivells C i D.

El dissabte 10 al matí, a partir de les 9 hores fins a les 13.30 es disputaran les competicions de conjunts de tots els nivells. A la tarda, de 14 fins a les 19 les gimnastes del nivell B competiran a escala individual. Finalment, el diumenge, a partir de les 9 del matí fins a les 16 hores els i les atletes del nivell A demostraran el seu talent a tots els presents. La competició tindrà una participació aproximada d’un miler de gimnastes de tot Europa i el públic del Pavelló Roser Llop de Figueres podrà veure grans gimnastes de nivell internacional durant la Gala Show del dissabte al vespre. Lian Rona, campiona d’Israel; Eleonora Tagliabue d’Itàlia; Gerard López Campió d’Espanya Masculí diversos anys, que alhora serà un dels esportistes que realitzarà la masterclass. Natalia Garcia exgimnasta de l’equip nacional espanyol, ja retirada 2021, serà present per ensenyar el seu talent i durant la competició i la classe magistral. També s’hi podrà veure Natàlia Garcia, Judit Carmaniu, Nerea Moreno, i les joves figuerenques del club Elna Fransoy i Daniela Sedero. Club Gimnàstica Rítmica Figueres Telèfon: 687 906 566

687 906 566 Correu electrònic: info@cgrfigueres.com

info@cgrfigueres.com Instagram: @cgrfigueres