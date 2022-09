L’escola de dansa de Sonia Navarro, Dance Me Figueres, arranca el nou curs amb nous reptes i amb molta il·lusió. Seguint la seva essència i filosofia de sempre, el professorat té com a propòsit que els alumnes gaudeixin al màxim de la dansa urbana, es formin en la diversitat d’estils i se sentin com a casa seva.

Des d’aquest dilluns 5 de setembre, l’escola Dance Me, inicia les classes amb nous grups i horaris. A més, durant tot el mes de setembre es duran a terme els mítics «Open Days», on tothom qui vulgui ballar té l’oportunitat d’anar a veure les instal·lacions, ubicades al carrer Rabós d’Empordà, i provar una classe de forma gratuïta. Respecte a l’equip de professors del centre aquest curs trobem noves incorporacions: l’Andrea Martin i la Julia Cateura, que s’afegeixen a la Maria Baso, Marta Fores, Judit Cateura, l’Àgata Rodà, la Carla Rodà i l’Ainhoa Wilczek i a la directora Sonia Navarro. Conèixer la filosofia de prop Així, tens la possibilitat d’anar-hi i conèixer les seves instal·lacions, la seva filosofia i el seu funcionament. Pots contactar amb l’escola, ja sigui a través del correu electrònic info@dancemefigueres.com o a través de WhatsApp al número 640 711 932. També ho pots amb el seu perfil d’Instagram, @dancemefigueres. Dance Me Adreça: Carrer Vilamaniscle, Nau 1.3, de Figueres

Carrer Vilamaniscle, Nau 1.3, de Figueres Telèfon: 872 989 569 i 640 711 932 (WhatsApp)

872 989 569 i 640 711 932 (WhatsApp) Web: www.dancemefigueres.com

www.dancemefigueres.com Correu electrònic: info@dancemefigueres.com

info@dancemefigueres.com Instagram: @dancemefigueres