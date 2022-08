El club esportiu Tennis Taula Tramuntana se sent discriminat per no aparèixer al vídeo Totes amb l'esport, una peça audiovisual feta pel Consell municipal d'Infants que l'Ajuntament de Figueres ha fet públic recentment. Així ho ha transmès el club en un comunicat publicat aquest dijous a les xarxes socials.

La Junta del club - que és qui signa el comunicat - està sorpresa que l'Ajuntament no hagi comunicat al Consell d'Infants que "un dels equips pioners en apostar per l'esport femení fou el Tennis Taula Tramuntana". I tenint en compte - destaca - que el seu club té l'únic equip femení de la ciutat que competeix en màxima divisió estatal.

El club considera que el fet de no aparèixer en el vídeo, juntament amb les companyes d'altres esports com bàsquet, futbol, natació o escacs, és un acte discriminatori, "aquest vídeo ens demostra que dins de lo minoritari hi ha elits", manifesten. Així i tot, creuen que aquest "menyspreu" ha estat per "ignorància, oblit o relaxament estival, i no pas de males intencions".

El TT Tramuntana reivindica el seu paper dins del teixit associatiu i esportiu de la ciutat i critica que "fa temps que no se'ns escolta". Un club que, com remarquen, "seguirà un any més a la màxima divisió femenina i amb una base sòlida que depara un futur il·lusionant".