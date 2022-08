Després d’un gran any, i d’anar líders en gran part de la temporada, el CE Agullana no va aconseguir el tan desitjat ascens a Tercera Catalana. Però el passat 22 de juliol el club empordanès anunciava a les seves xarxes socials que acceptava la plaça vacant que havia quedat a tercera catalana després de la renúncia de la Jonquera i el Tossa, i la pròxima temporada competirà al grup setze de Tercera. «La temporada passada vam fer un molt bon joc, teníem moltes expectatives per fer un bon any i ho estàvem complint, però les lesions ens van perjudicar molt l’últim tram de temporada i no vam poder assolir l’ascens matemàtic perdent el lideratge» ens explicava el president Jaume Sales. L’equip va fallar els últims partits de la temporada passada i no va poder obtenir l’ascens tot i haver sigut líders durant moltes jornades, van perdre la primera posició i van acabar en tercers. Tot i això, tornar a jugar a Tercera després d’aquestes renúncies, és un orgull pel club que presideix Sales.

El seu porter, Eder Sánchez, va ser el menys golejat de Quarta i va guanyar el premi Amos de l’Àrea del Setmanari de l’Alt l’Empordà. L’Agullana competirà a Tercera amb rivals coneguts com el Selvatans, que va fer un gran any, i també el Mont-ras, que va ascendir com a segon classificat. A categories com Tercera Catalana és complicat que els clubs puguin fer grans despeses pels desplaçaments de l’equip i és comprensible que el millor sigui jugar en un grup de la teva demarcació. El president Sales es mostrava molt satisfet d’aquesta notícia i està orgullós del seu club, del qual assegura «tothom hi està molt a gust, perquè els tractem molt bé, mai volen marxar» declarava el president. Des del cos tècnic s’està confeccionant la plantilla de cara a la temporada vinent, de moment sembla que el gruix de l’equip continuarà.