L'últim Gran Premi de F1 abans de l'aturada per vacances començava revoltat amb l'anunci de la retirada del quatre vegades campió del món, Sebastian Vettel, a finals d'aquesta temporada. Un anunci que dona pas al joc de seients per veure qui substituirà l'alemany.

Una altra sorpresa era la mala classificació del mexicà Checo Pérez que queia a Q2. Però no era l'únic Red Bull que punxava, ja que el seu company d'equip, Max Verstappen també treia un mal resultat per sortir desè, reportant un problema a la unitat de potència que li impedia marcar un bon temps en els dos intents a Q3.

Sorpresa, de nou, amb George Russell que aconseguia la seva primera Pole Position al davant dels dos Ferraris, i li guanyava la partida al seu company d'equip, Lewis Hamilton que sortia setè, en un circuit que presenta força dificultat en els avançaments. (Van ser 15 l'any passat, i la majoria van ser del 7 vegades campió del món, que no va canviar pneumàtics com la resta dels pilots, i es va trobar completament sol a la sortida, condemnant-lo a parar després i remontar).

La cursa

La cursa venia marcada per una amenaça permanent de pluja, que tocava tímidament la pista al llarg de la cursa, amb el radar mostrant unes masses d'aigua que abraçaven el circuit ja des de la sortida.

També hi havia més sorpreses per endavant, però no pas a l’inici, ja que es mantenien les posicions en general, tret d'Alonso i el seu company d'equip que escalaven dins el Top 10. Això sí, Ocon li posava les coses complicades a l'asturià defensant molt la posició, fet que no ha agradat al pilot veterà, com ha expressat a través de la ràdio.

El bloc del davant es mantenia igual, mentre els Red Bull guanyaven posicions en formació. La feina se'ls facilitava gràcies a Norris, que frenava a Hamilton, incapaç d'avançar un McLaren que tenia més velocitat punta que el seu Mercedes.

Amb les parades, Ferrari tornava a fallar amb Sainz que perdia la posició amb el seu company. Russell salvava les tornes fins a la segona parada, on Leclerc li guanyava la partida, amb uns pneumàtics durs.

Però aquestes gomes li costaven cares al pilot de Ferrari, com ja s'havia previst amb la desinflada dels dos Alpine, que es veien superats pels Aston Martin abans de la segona parada. Es tractava, doncs, d’una nova errada de l'equip italià.

Max Verstappen, però, era el principal maldecap del pilot monegasc. El líder del mundial sortia de box per segon cop, en una gran maniobra estratègica del seu equip, que el posicionava per davant de Russell, just darrere de Leclerc, i amb Sainz i Hamilton per davant encara sense parar per segona vegada. El monegasc, però, es veia contra les cordes amb les gomes dures, patint dificultats per fer-les entrar en temperatura. Passava al davant l'holandès, tot i que pocs instants després trompejava, quedant a l’alçada del seu company d'equip, també encara sense parar per segon cop. Una dada molt important, ja que el mexicà aconseguia protegir el vigent campió de Russell, que venia tot darrere. Una acció que li costava la posició a Pérez, que entraba a box a la volta següent. Vertappen, però, aconseguia refer-se, i s'apropava de nou a Leclerc, per, en les primeres corbes, endarrerir el vèrtex per sortir amb més velocitat i guanyar-li la partida de nou. Obtenia, doncs, el lideratge d'una cursa que semblava per minimitzar danys, i al final li ha permès al pilot de Red Bull ampliar el marge en el mundial.

A més de Verstappen, Russell també guanyava la posició a Leclerc, a qui cridaven a box per evitar les ordres d'equip a mesura que s'apropava Sainz. Una maniobra que el col·locava per darrere de Pérez, a qui ha aconseguit adelantar. D’aquesta manera, el madrileny signa la quarta posició, i el mexicà acaba en la cinquena.

Per la part del darrere, la calma tampoc marcava la tònica de la cursa, amb Stroll i Ricciardo topant a les portes de la volta 50. Un Stroll que l'avançava, com feia el seu company d'equip instants després. Es quedaven, sols, doncs, els Aston Martin lluitant entre ells per l'últim punt de la desena posició que aconseguia atresorar Sebastian Vettel, just per davant del canadenc.

Tant Russell com Hamilton feien compte de Sainz i canviaven posicions amb l'heptacampió com a punta de fletxa, quan Bottas aparcava el seu Alfa Romeo fora de la traçada per falta de potencia. Amb el Virtual Safety Car, les gotes incrementaven i tenyien les càmeres de televisió, però ja no podien més que alentir un parell de segons a Verstappen i els dos Mercedes que tancaven el podi.

Leclerc acaba sisè, per davant de Norriz i dels dos Alpine, amb Fernando a la vuitena posició, per davant del seu company d’equip. El Top 10 el tànquen els dos Aston Martin per davant de Gasly, que sortia des del Pit Lane, i Zhou, amb la tretzena posició. P.14 per Shumacher, seguit de Ricciardo i Magnussen, amb els dos Williams a les dissetena i divuitena posicions i un Tsunoda que arribava el darrer a la línia de meta.

Aturada d'estiu

Surt avantatjat, doncs, Max Verstappen, amb 80 punts separant-lo de Leclerc. També Mercedes guanya punts al campionat d'equips, i es queda a 30 punts de Ferrari. Així mateix, s'apropen a l'escuderia italiana al mundial de pilots, amb Russell avançant a Sainz, i Hamilton apropant-se per darrere del madrileny.

Per la banda de Ferrari, Binotto declarava a DAZN, just després de la carrera, que calia revisar la falta de ritme respecte al divendres en les dues sessions d'entrenament lliures, i que la falta de velocitat podria haver estat la causa de la falta de rendiment dels pneumàtics durs de Leclerc. Mentrestant, Mercedes i Toto Wolf, el director d'equip de les Silver Arrows asseguraven que anotarien absolutament tots els canvis fets durant el cap de setmana, 'fins i tot el que ha menjat cada membre de l'equip', segons declarava el Team Principal per entendre el que han fet bé en el monoplaça al llarg del gran premi.

En qualsevol cas, aquest Gran Premi d'Hongria deixa la porta oberta a molts dubtes de cara a la segona part de la temporada, que voltaran entorn dels problemes de Ferrari i a la millora de Mercedes, que s'apropen a la lluita per les primeres posicions just abans de l'aturada d'estiu.