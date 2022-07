No va penjar les botes fins als quaranta-tres anys i ben aviat va passar a les banquetes. Havia jugat molts anys a diferents equips de l’Empordà, com el Cabanes, l’Espolla i el Garriguella, i la seva experiència li ha servit per encarar el futur des d’un altre punt de vista.

Ja han passat unes quantes temporades des d’aquella primera experiència a la banqueta del Garriguella i aquelles primeres imatges gravades amb una GoPro de les quals tant es va parlar als camps de la comarca. Uns anys després i amb molts partits enregistrats a la retina i a la memòria, en Fran Lara continua igual d’enamorat del futbol. La temporada passada va exercir d’analista de vídeo amb el Terrassa FC i recentment ha renovat per l’equip del Vallès Occidental.

Elabora tot un seguit d’estadístiques que tenen molt poc d’envejar al futbol de primer nivell. Des de l’origen de les accions de perill del rival, la sortida de pilota, la forma de fer les cobertures, per a quina zona de la porteria s’encaixen més gols... «La meva idea és estar preparat per si un dia tinc l’oportunitat de dedicar-m’hi professionalment, no hi ha gaires equips que facin aquest treball d’anàlisi tàctica a 2a RFEF, em sorprèn perquè és una manera increïble de millorar els equips» ens explicava Lara.

L’anàlisi de vídeo

Sota les ordres de Jordi López –exfutbolista format a les categories inferiors del FC Barcelona, i amb passat a molts equips de primera divisió com el Sevilla, el Mallorca i el Racing de Santander– i Pere Tarradellas, en Fran és l’encarregat de nodrir els tècnics d’imatges i anàlisi tàctica. «He tingut la sort o la desgràcia de treballar amb molts entrenadors... He estat amb gent que hi entén molt, com en Xavi Agustí, en Salamero, en Mario Fernández i ara en Jordi López, cada un ho vol d’una manera concreta, t’has d’adaptar i fer el que et demanen», ens contava en Fran al seu estudi particular a la casa de Rabós.

Una projecció molt ràpida

Tot just penjar les botes agafava el primer equip del Garriguella per donar un cop de mà a un amic. Poc després va dirigir la banqueta del Cabanes i l’any 2019 va coincidir amb en Xavi Agustí a la UE Figueres amb el juvenil. Aquell any, poc després d’arribar al juvenil, Agustí es va fer càrrec del 1r equip i Fran Lara el va acompanyar. Al cap de poc temps, Salamero agafava les regnes de l’equip. Després va formar part de l’staff tècnic del Llagostera B i a causa de la pandèmia tot es va aturar en sec. La temporada que ve en Fran continuarà fent vídeos amb el dron als camps de 2a RFEF amb el Terrassa FC.

Cursos d’entrenador i d’analista

L’habitació on ens va rebre en Fran Lara és gairebé un museu. A part del muntatge informàtic que el seu cunyat ha ajudat a instal·lar, l’analista compta amb un munt de títols d’entrenador i formació específica per a l’anàlisi de vídeo. Utilitza programes com Footers i Instat per fer la seva feina i webs amb una base de dades enorme com Besoccer i La Preferente. L’Anna, la seva dona, és també una apassionada del futbol i sempre que poden van junts als camps de futbol, acompanyats dels drons.