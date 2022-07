Celebrar la trenta-sisena edició d’un torneig no es fa gaire sovint. L’Open de Fires va celebrar-se la setmana passada des del dia 4 fins al 10 de juliol a les instal·lacions de Club de Tennis Figueres. Amb alguns alts i baixos, l’Open de Fires encara és el torneig més antic de la província de Girona i durant les dècades dels noranta es vivia com el gran al·licient de l’estiu de l’esport de la raqueta a la província de Girona. Solia coincidir amb les dates del Torneig Comte de Godó, al matí es jugava a Figueres i a la tarda a Barcelona. Per les pistes de Figueres hi havien jugat grans figures del tennis català com Sergi Bruguera i Àlex Corretja entre altres.

Aquest any s’ha viscut un tennis de gran nivell amb participants molt joves i amb molta habilitat. La final disputada el diumenge al matí enfrontava Maxime Mora i a Max Alcalà, dos joves promeses del tennis actual. Mora, que l’any passat havia aconseguit el títol del torneig figuerenc, no es va poder desfer de Max Alcalà Gurri que des d’un bon inici partia com a favorit. El partit es resolia amb un 6-2; 4-6; 6-3 per part d’Alcalà. El tennista del Reial Club Tennis Barcelona ocupa actualment la posició 747 del rànquing ATP tan sols amb dinou anys i fa unes setmanes es va quedar a les portes de la classificació que donava accés al Torneig Comte de Godó.

Els tennistes participants del XXXVIè Open de Fires competeixen en l’àmbit absolut i enguany s’ha comptat amb jugadors d’arreu de l’estat espanyol i fins i tot jugadors internacionals, com és el cas del finalista francès Maxime Mora. «Aquesta edició hem tingut jugadors de molt nivell, tot i ser molt joves, des del club hem volgut obrir-nos fora del territori català i per aquesta raó el nivell ha augmentat» ens declarava Sergio Blánquez, organitzador de l’esdeveniment. A part de tennistes catalans de gran nivell, també han disputat el torneig jugadors de Mallorca, com el campió de les Illes Balears, Matias Ponce de Leon Gomila, nascut l’any 2003 i classificat en el lloc 1.508 del Rànquing de l’ATP. Els tennistes internacionals d’aquesta edició han estat, Maxime Mora de França, el rus Zakhar Trapeznikov número 1.584 del rànquing ATP; i Yanis Moundir de Suïssa.

El torneig repartia 2.500 € en premis, 1.000 € per al guanyador, 500 € per al finalista, 250 € per als semifinalistes i 125 € per jugar els 1/4 de final.

Un torneig històric

Des de l’organització, s’ha treballat per donar visibilitat a un torneig que feia molts anys que existia. De cara a l’edició següent, l’organització del Club Tennis Figueres estudiarà les viabilitats de tenir un torneig d’aquestes magnituds i es valorarà la millor opció. «Ens estem plantejant de convertir el torneig en un esdeveniment d’àmbit internacional encarat a jugadors professionals. L’altra possibilitat que contemplem és la de mantenir-nos en aquest àmbit nacional, però oferint més facilitats als jugadors participants, hem de veure quina és la millor opció per al club, i quina és la més viable» ens explicava Sergio Blánquez, entrenador del CTF i l’encarregat d’organitzar les últimes edicions de l’Open de Fires. Aquest any, els quatre millors jugadors de fora la província de Girona s’hostatjaven a l’Hotel Bon Retorn. L’esdeveniment esportiu forma part del circuit IBP Tenis, un projecte nascut l’any 2017 amb la intenció de potenciar el tennis nacional.

El torneig compta amb un gran nombre de patrocinadors que ajuden el Club Tennis Figueres a tirar endavant un acte esportiu d’aquesta magnitud. Autopodium n’és el patrocinador principal. Quatre del Nord assessors, Aigües de Vilajuïga, SicEmpúries, Gecol, Acadèmia Aprèn, Ca l’Enric, GiroPes i Jorpex són els altres patrocinadors del Torneig.