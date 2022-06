Després de la victòria contra el Viladamat en la primera ronda de la Copa Catalunya Amateur, el Selvatans va caure clarament davant el Vilobí d’Onyar, campió de 4a Catalana del grup 28.

L’equip entrenat per Joan Mallart Romero ha arribat al final de temporada amb molt desgast físic i la superioritat dels rivals va ser clara. Després d’encadenar una temporada èpica amb l’ascens a 3a Catalana per primer cop en la seva història, els de Selva de Mar van tenir el premi de participar en la Copa Catalunya Amateur. Aquesta competició que engloba tots els campions de cada grup del futbol regional es disputa a final de temporada.

El passat diumenge el Selvatans s’enfrontava a un altre campió de 4a Catalana. El Vilobí d’Onyar, un grup de jugadors joves molt ben treballat que al llarg de la temporada han demostrat tenir un joc molt eficient.

Tot i avançar-se al marcador amb una diana de Lluís Ortiz Purcallas al minut 18 de partit, els de Vilobí reaccionaven molt ràpidament amb el gol de Master Ebrima Charreh, al minut 27. Al cap de poc, Jaume Faixedas ampliava les distàncies amb 2-1 i al minut 40 de joc David Herrera marcava el 3-1, un gol psicològic que perjudicava els visitants que veien com els rivals s’escapaven en el marcador abans d’arribar a la mitja part.

La segona part seguia un guió similar, però els de Selva de Mar aguantaven l’embranzida dels locals durant els primers minuts de joc de la segona meitat.

El Selvatans disposava d’alguna ocasió interessant, però els canvis forçats per les lesions i algun jugador amb molèsties clares per la sobrecàrrega de partits no ajudaven als de Joan Mallart.

El bon joc del Vilobí d’Onyar

Els jugadors entrenats per Javier Garcia, la majoria d’ells molt joves es van tornar a fer amb el domini del partit aviat. «Molts d’ells tenien molt bon control de pilota i ens van fer molt de mal en l’1 contra 1. El seu joc per les bandes va ser molt determinant i amb el 4 gol -minut 68- vam abaixar els braços» ens comentava l’entrenador dels visitants. A partir d’aquí la dinàmica del partit va canviar clarament i poc més va poder fer l’equip alt-empordanès. Que veia com al minut 79 Pau Oliveres Palahí marcava el cinquè fent evident la superioritat dels locals. Les dimensions del camp, totalment diferents de les del de Selva de Mar, van tenir també repercussió en el resultat final. «Vam jugar en un terreny de joc impecable, amb una gespa en molt bon estat, nosaltres no hi estem tan acostumats» comentava Mallart. Al minut 88 de partit Francesc Corominas Descamps posava el definitiu 5-2 al marcador i la temporada arribava al final per l’equip de la Selva de Mar.