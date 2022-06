El 19 de juny de 2022 serà recordat per sempre més a Girona i a tota la província pels dos èxits assolits pels seus equips de futbol i de bàsquet, en una mateixa tarda i de manera consecutiva. Primer ha estat el conjunt liderat per Marc Gasol, que en la final jugada a Fontajau contra l'Estudiantes s'ha imposat per 60-66 en un partit trepidant, deixant enrere la LEB Or i retornant l'equip a l'ACB, anys després d'haver-ho aconseguit l'Akasvayu.

A la nit ha estat el torn del futbol, a Tenerife, on els jugadors de M ichel estaven obligats a guanyar, com ho havien fet dies abans a Eibar per a arribar al partit decisiu. I la victòria ha arribat amb un 1-3 que retorna el Girona a Primera Divisió. La nit ha estat molt llarga a la capital gironina, amb una gran festa en els seus carrers i places que tindrà continuïtat, aquest dilluns, amb una rua conjunta dels dos equips davant dels seus aficionats. L'Orgull Gironí tindrà com a colofó la sortida dels jugadors al balcó de l'Ajuntament, a la plaça del Vi, a tres quarts de vuit del vespre. Girona blanc-i-vermella! 🎉 pic.twitter.com/z95suK06rs — Girona FC (@GironaFC) 20 de junio de 2022 ACONSEGUIR UN ASCENS. A L'ACB. A FONTAJAU. 19 DE JUNY DE 2022, NO T'ACABIS MAAAAAAAI!#HoHemPetat 💥 pic.twitter.com/asgph1IME9 — Bàsquet Girona (@BasquetGirona) 19 de junio de 2022