Ja s’han obert les inscripcions per als Cursos de Monitor Dinamitzador Poliesportiu i el de Formació en Valors a l’Àmbit Esportiu. Tots dos s’inicien el dia 4 de juliol de dilluns a divendres de les 9:00 a les 13:00 hores. El curs en Monitor i Dinamitzador Poliesportiu es farà a les instal·lacions del Centre Cívic Joaquim Xirau de Figueres, i el segon a l’Escola Joaquim Cusí de Figueres. Ambdós cursos estan destinats a donar una resposta a tots aquells joves que per edat (nascuts i nascudes el 2007) no puguin realitzar casals ni les formacions reglades que ofereix el CEAE. Aquesta és una formació prèvia al monitoratge esportiu.