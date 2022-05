Joan Soteras Vigo va prendre possessió aquest dimarts com a president de la Federació Catalana de Futbol (FCF) per als pròxims quatre anys, després d’imposar-se ajustadament en les eleccions de diumenge passat. L’empresari de Sabadell va assumir el càrrec el 2018 després de la dimissió d’Andreu Subies i governarà la institució fins al 2026 després d’imposar-se en les eleccions de diumenge amb 396 vots dels clubs catalans, per davant dels candidats Àlex Talavera (370), Juanjo Isern (238) i Pep Palacios (23).

Soteras va destacar l’alta participació registrada, en la qual es va batre el rècord històric. «Han votat més del 85% dels clubs catalans de futbol i futbol sala, és un senyal de pluralitat i democràcia», va dir durant el seu discurs, on va destacar el seu compromís amb l’actualització del pla de competició, així com per vetllar amb «transparència, claredat i bona governança» en l’àrea econòmica.

«No gravarem cap tipus d’augment econòmic als nostres clubs dins del mandat i ens comprometem a estar en contacte constant amb els clubs», va dir Soteras, el càrrec del qual és remunerat.

A la presa de possessió eren presents, entre d’altres, el president de la Unió de Federacions Catalanes (UFEC), Gerard Esteva; el representant territorial a Barcelona de la secretària general de l’Esport i l’Activitat Física, Josep March; així com el president de la comissió gestora, Joaquín del Pino.

El president de la FCF, de 74 anys, vol implantar un nou sistema de competició per al futbol amateur i el futbol base basat en el model anglès que primi els ascensos respecte als descensos, i iniciar el diàleg amb la RFEF per crear una ciutat esportiva per a la FCF. En canvi, veu inviable que hi hagi un segon grup de Tercera.