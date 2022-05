Ada Colau va confirmar aquest dimecres en una entrevista a Rac 1 no només que hi haurà rua si el Barça femení torna a guanyar la Champions, sinó que la ciutat posarà una pantalla gegant per poder seguir la final entre les blaugranes i l’Olympique de Lió. Hores després, Joan Laporta va revelar on s’instal·larà aquesta pantalla, que serà a la plaça de Catalunya de Barcelona.

En un acord amb el Barça, l’Ajuntament de Barcelona ha afirmat estar davant un fet històric perquè es tracta de la primera vegada que un partit de futbol femení es projectarà en una gran pantalla a la capital catalana. Ada Colau també va admetre que serà a Torí aquest dissabte 21 de maig per veure el partit i va parlar d’una rua per a les campiones en cas que guanyin. A diferència de la temporada 2012-13, quan la van fer amb l’equip masculí, la d’aquest any seria exclusiva per elles.