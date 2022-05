El primer equip femení de la UE Figueres ha entrenat aquest cap de setmana amb alguns dels integrants del centre de lleure El Dofí. Aquest dissabte 14 de maig, els equips de futbol Integra el van aprofitar per fer un torneig inclusiu amb les jugadores de la Unió Esportiva.

Les pistes exteriors del pavelló municipal de Figueres van acollir la proposta esportiva que tant uns com altres van gaudir enormement. Les imatges del torneig mostren les cares de felicitat de les jugadores i dels integrants del futbol Integra. L'entrenament va servir per preparar el partit davant del Santa Eugènia, que té l'equip femení, aquest diumenge 15 de maig a partir de les 17.45 h al Camp Can Gibert (Girona), i els Jocs Emporion, que disputen els Integra.

Des del centre El Dofí, esperen poder repetir aquesta activitat perquè diuen s'ho han passat "genial".