El terratrèmol periquito va començar amb l’acomiadament de José María Duran com a director general del club i ha continuat amb els responsables de l’àrea esportiva. <strong>Mao Ye</strong>, el nou CEO de <strong>l’Espanyol</strong>, ja va vaticinar dilluns que hi hauria decisions quan se segellés la permanència, i hores després de certificar-se l’objectiu es van precipitar els esdeveniments. El tècnic Vicente Moreno i el director esportiu Rufete ja són història, segons va anunciar aquest divendres el club en una jornada d’atrafegament a les oficines blanc-i-blaves. L’afició ja té els dos caps que volia.

La temporada de la tornada periquita a Primera ha acabat prescindit del tècnic de l’ascens. Vicente Moreno va pilotar l’aventura periquita per Segona i va certificar aquesta setmana la permanència, però el barco no es dirigia a bon port. L’afició estava desencisada i ja havia donat mostres del seu malestar a Cornellà.

Clàusula al contracte

Aquest dissabte, en l’últim duel a casa contra el València, també es preparava una protesta per reclamar mesures. Chen Yansheng no va titubejar. El president persegueix un tomb en la parcel·la esportiva amb el clar objectiu d’enganxar de nou els seguidors.

L’entrenador valencià tenia un any més de contracte, però hi havia una clàusula que facilitava la seva sortida amb la pertinent indemnització, més reduïda si la destitució es produïa abans del final de temporada, per la qual cosa ha sigut fulminat sense esperar ni tan sols a l’últim xoc a casa. Rufete, en canvi, acaba la seva vinculació aquest juny.

Ambient enrarit

La pèssima ratxa d’aquest final de curs, amb un punt de 15 possibles i alguna actuació depriment, ha acabat d’enfurismar l’amo de Rastar Group. L’ambient tampoc era el més adequat i tot apuntava a la marxa de l’entrenador, encara que potser va sorprendre la seva immediata execució després de segellar-se l’objectiu.

Els dos últims partits de Lliga, aquest dissabte contra el València i l’últim a Granada, els dirigirà Luis Blanco, el tècnic de l’Espanyol B, que no havia entrenat presencialment l’equip les últimes setmanes per una lesió a la cama que el té amb crosses. El preparador colomenc, de 43 anys, ja ha comandat l’entrenament de l’equip d’aquest divendres.

De Quique a Vicente

És el vuitè entrenador des que Chen va arribar a la presidència del club el gener del 2016. Llavors hi havia Galca a la banqueta després de rellevar Sergio González. Amb el dirigent xinès van arribar Quique Sánchez Flores, David Gallego, Rubi, Machín, Abelardo, Rufete, Vicente Moreno i ara Luis Blanco. En aquests sis anys també han passat quatre directors esportius: Ángel Gómez, Lardín, Perarnau i Rufete.

Les decisions les ha pres de forma unilateral Chen Yansheng des de la Xina. El mandatari considerava que l’etapa de Vicente Moreno estava esgotada després de dos anys i la pressió de la grada el convida també a prescindir de Rufete, que ja va ser qüestionat el curs del descens, una cosa que mai se li va perdonar.

Diego Martínez, Cannavaro, Luis García...

El nou cap de l’àrea esportiva serà Domingo Catoira, actual secretari tècnic, que va arribar al quadro periquito de la mà de Rufete quan va suplir Òscar Perarnau el 2020. De feina no n’hi faltarà. Una desena de jugadors compleixen contracte o finalitzen cessió i s’esperen moviments en totes les línies, així com alguna venda destacada, amb Raúl de Tomás o Pedrosa com a possibles candidats.

Joselu, davanter de l’Alabès, i Brian Oliván, lateral esquerrà del Mallorca, es perfilen com a primers fitxatges per a un projecte que tindrà un nou pilot a la banqueta. Diego Martínez, extècnic del Granada, Cannavaro, sense equip després d’entrenar a la Xina,o l’idolatrat Luis García, que dirigeix el juvenil de la Damm, ja han sonat com a relleus.