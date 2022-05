La jornada del cap de setmana ha estat totalment positiva per als equips de bàsquet de la comarca que es juguen l’ascens o la permanència en la categoria. A Primera Catalana, en la lluita per no baixar, l’Adepaf va sumar el segon triomf consecutiu a la lligueta guanyant a casa, amb autoritat, al Manyanet Molins per 85-53. D’aquesta manera els figuerencs ja sumen dos triomfs i augmenten les seves possibilitats de no baixar. Aquest diumenge, en el Poliesportiu Roser Llop, l’Adepaf rep la visita del Pardinyes (12 hores).

A la fase d’ascens de Segona a Primera Catalana, les noies del Prisco l’Escala van protagonitzar el partit de la jornada amb un ajustat triomf a casa davant del Sant Antoni del Poble Sec (55-54). Les escalenques van dominar els dos primers quarts (15-9 i 16-13), però van tenir una mala arrencada després del descans que quasi els costa un disgust (3-13). En el quart i decisiu temps, van poder reconduir la situació i imposar-se de només dos punts (21-19). Diumenge a les sis de la tarda rebran la visita del Pallejà. A Segona Femenina per la permanència, el Vilafant descansava i, aquest diumenge, juga a la pista del Sermatec (17.45 hores). I a Segona masculina, també en la lluita per no baixar, el Vilafant va guanyar a la difícil pista de l’Alcarràs (60-82), sumant així la segona victòria consecutiva. Dissabte s’enfrontarà a casa amb el Calella (17.45 hores). Ambdós equips estan empatats a quatre punts. Resultats caps de setmana Pel que fa al cap de setmana, aquests són els resultats facilitats pels clubs empordanesos. El sènior territorial de les Escolàpies va perdre a Palamós 58-53. Altres resultats: Salt 107-Mini femení 57; Preinfantil masculí 70-Celrà 55; Cadet femení 57-Banyoles 70; Porqueres 36-Cadet masculí 83; Palamós 85-Sots-25 femení 46. Club Bàsquet Roses: Premini mixt 25-Olot 49; Palafrugell Vedruna 50-Mini verd 29; Mini mixt negre 61-Vilafant mixt 51; Silenc 53-Cadet masculí negre 59; cadet masculí verd 67-Fontajau 56; Unió Maristes Girona 49-Sots-21 77. El Mini masculí U12 Adepaf-Peralada va participar en el torneig TIM Andorra.