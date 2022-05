No hi ha hagut miracle a l'última jornada de lliga. La Unió Esportiva Figueres ha perdut en el Narcís Sala davant d'un Sant Andreu molt concentrat i combatiu (2-0). La derrota certifica el descens de l'equip figuerenc a Primera Catalana després de deu anys de permanència a Tercera Divisió. En acabar el partit, Hurtado ha "demanat perdó a l'afició, hem fet tot el que estava a les nostres mans. Hem d'analitzar què ha passat, ha estat una temporada molt complicada, sobretot a Vilatenim, el tema de les lesions...". "Avui no hem tingut opció davant d'un Sant Andreu que estava molt en forma. Ens hem jugat la vida amb baixes i amb juvenils que ahir van jugar 90 minuts", ha afegit.

