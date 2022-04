El CTT CER l’Escala serà per vint-i-setè any a la Superdivisió Masculina de tennis taula després de certificar la permanència un any més a les promocions de descens. Enguany, a diferència de l’exercici anterior, la fase s’ha disputat a doble volta. Els escalencs, cinquens del grup 2, van haver d’enfrontar-se al Huétor Vega de Granada, sisè del grup 1. El primer partit va jugar-se a terres andaluses i el duel va acabar amb un empat a 3. L’enfrontament de tornada ja no va disputar-se perquè dos palistes visitants, Nikita Artemenko i Andrey Popov, van haver de marxar a Rússia per si havien de combatre a la guerra entre Rússia i Ucraïna. I com que no va presentar-se l’equip visitant, l’àrbitre va tancar l’acte passats uns minuts i donava la victòria al conjunt empordanès.

«És important que l’equip estigui a la màxima categoria perquè dona reconeixement al poble i també a l’entitat», ens comenta Iker González, palista del club. «Ens havien avisat que no vindrien, però sempre tens el dubte de si s’acabaran presentant o no... Finalment, van complir la paraula i no van presentar-se. Vam esperar els minuts protocol·laris i l’acte es va tancar amb victòria escalenca», informa David González, el delegat del club. «Estem molt contents de seguir un any més a la Superdivisió... Va anar molt bé estalviar-se els nervis del segon partit. Ha sigut una temporada molt dura, ja que ens ha tocat un grup molt competitiu», destaca Norbert Tauler, també palista del CER. «És una salvació agredolça perquè no s’ha pogut disputar el partit per culpa del conflicte entre Rússia i Ucraïna. Haguéssim preferit guanyar a la pista, però no ha pogut ser així», explica Raul Centeno, president del CER. Aquest exercici han jugat l’egipci Mohamed Elbeialy (40%), el rus Ramil Mutygullin (50%), el taiwanès Chih-Wei Yeh (33%) i els palista de casa Iker González (27%) i Norbert Tauler (0%).

Reaccions positives

El regidor d’Esports de l’Ajuntament de l’Escala, Boran Minic, ha felicitat també a l’equip, també al cos tècnic, i «esperem que en els pròxims anys no hàgim d’esperar fins a la darrera jornada per salvar-nos. I destacar que juguem amb dos jugadors de casa com són Iker González i Norbert Tauler». I és que a la campanya anterior, els anxovers van salvar-se a la fase de promoció de descens a un partit contra l’Híspalis de Sevilla (4-1). El francès Antoine Clement Hachard i l’egipci Mohamed Elbeaialy van fer una gran feina. El president de la federació catalana, Agustí Masip, també està content per aquesta salvació del CER l’Escala. De fet, el seu fill, Joan Masip, va defensar els colors anxovers abans de fitxar pel Borges Vall. «Esperem que s’incorpori algun equip més i que puguem ser tres equips com teníem abans», diu Masip.

Recuperar el format clàssic

Una vegada aconseguida la salvació ja toca preparar el projecte per a la pròxima temporada, un curs que podria estar marcat per la recuperació del format clàssic. En haver de jugar la competició dividida amb dos grups diferents posava més pressió als equips perquè cada partit es convertia en una autèntica final. «Esperem recuperar el format tradicional. La competició serà més regular i no perdrem el ritme», confessa Iker González.