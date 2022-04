S'acosten les Fires i Festes de la Santa Creu a Figueres i, com cada any, el Club Tennis Taula Tramuntana organitza un open.

El proper diumenge 24 d'abril, a partir de dos quarts de deu del matí, el gimnàs de l'Institut Olivar Gran estarà obert per a totes aquelles persones que vulguin provar el tennis taula. Es faran partits per a diferents categories (no federats adults, no federats joves, federats adults i federats joves) en funció de l'edat i del nivell.

La inscripció és gratuïta, i es pot fer al mail del club o bé per telèfon.