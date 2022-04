La Unió Esportiva Figueres va deixar escapar, per segona setmana seguida, l’oportunitat de sortir de la zona de descens a Primera Catalana. Els figuerencs, que venien de perdre contra el cuer Guineueta (3-1), també van fallar davant el Granollers (0-2), un rival que es trobava just per sota seu a la classificació. Ara, els vallesans han passat per davant del Figueres i, juntament amb el Sants, que va perdre a Vilassar (1-0), deixen la permanència a només dos punts. El conjunt que dirigeix Moisés Hurtado ja no depèn d’ell per salvar-se i els tres últims partits seran contra rivals que lluiten pel play-off d’ascens a Segona RFEF: aquest dissabte (18.30 h) jugarà el derbi altempordanès al camp del Peralada i tancaran la temporada contra l’Hospitalet i el Sant Andreu.

Contra el Granollers, es va guardar un minut de silenci en record del lladonenc Joan Vilar Adroher, exjugador del primer equip i futbol base del Figueres als anys 70 que va morir fa dues setmanes als 64 anys. Els blanc-i-blaus tornaven a tenir una llarga llista de baixes, un total de 8, totes per lesió. L’equip no es va sentir còmode i els vallesans van aprofitar les seves dues ocasions més clares. En canvi, el Figueres no va estar encertat amb accions de Pugi, Urri, Khalid o Carlos García. Després del partit, Hurtado reconeixia que la derrota era “un cop dur, la situació és complicada i delicada. Hem posat tot l'esforç, dedicació i compromís i ho seguirem fent fins al final. Necessitàvem caràcter i personalitat, però no l'hem tingut".