La Unió Esportiva Figueres va perdre una ocasió d’or per sortir de la zona de descens després de perdre al camp del cuer, el Guineueta (3-1). Quan queden quatre jornades per acabar, un triomf al camp dels barcelonins hauria permès als figuerencs superar el Sants, que descansava, i situar-se en zona de permanència. Però l’equip de Moisés Hurtado va acabar patint un cop dur en una primera part on van sortir adormits. I és que al minut 25 (15’, 21 i 25’) el Guineueta dominava 3-0. Tot i els tres canvis al descans (Khalid, Suaibo i Reñé van entrar per Arimany, Maynau i Carlos) i fer un bon inici de segona part, la Unió no hi va ser a temps. El primer gol va tardar a arribar i va tornar a ser del juvenil Khalid Noureddine, al minut 83. El figuerenc, que ja en porta tres aquesta temporada, ja havia avisat a l’inici de la segona part i va anotar el gol de l’honor després de driblar el porter.

Després del partit, Hurtado no amagava la decepció: «Ha estat el primer partit en tota la temporada on hem estat anticompetitius. Ha estat una primera part de ridícul on només ens queda demanar perdó a l’afició». L’exjugador de l’Espanyol tenia de nou 7 baixes per lesió i confia que aquesta derrota sigui només un accident: «Sempre hi ha un partit així a l’any i ha vingut en un mal moment perquè hi arribàvem bé i era quasi una final. La responsabilitat és meva per no saber fer veure que el rival no era un equip mort. Espero que ens serveixi per estar al nostre millor nivell en els 4 últims partits». El Figueres rebrà aquest diumenge (16.30 h) el Granollers, rival que també està en zona de descens, a l’Estadi de Vilatenim, i els tres últims enfrontaments seran contra equips que lluiten pel play-off d’ascens: Peralada, l’Hospitalet i Sant Andreu.