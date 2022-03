Entre peces de motors, tractors i vehicles s’ha criat Jordi Vilardell Moreno (Barcelona, 26 de juny del 2006), fill de Jaume Vilardell, que la setmana passada va rebre un reconeixement de la Federació Catalana d’Automobilisme com a Campió de Catalunya de Muntanya CM+ 2021. Seguint els passos del seu pare, amb només quinze anys, el jove peraladenc competirà aquest cap de setmana que ve a Motorland, en el Campionat d’Espanya Júnior de Car Cross amb la il·lusió de poder aconseguir el millor resultat possible, ja que els entrenaments amb el seu pare són, si més no, exigents.

Jaume Vilardell rep l’homenatge de la Federació Catalana d'Automobilisme «L’afició pel món del motor em ve des de ben petit. Quan veia el meu pare amb els tractors m’agradava molt fins que vam comprar el primer Car Cross. És on em vaig acabar de decidir definitivament que això m’agradava i m’hi volia dedicar», explica Jordi Vilardell sobre els seus primers records automobilístics. Des de llavors, pare i fill han continuat apassionats amb el món del motor, mentre Jaume Vilardell competia, el seu fill l’acompanyava a totes les competicions, participant activament, per exemple, en el suport de l’equip de mecànics quan no era ni un adolescent. Amb el pas dels anys, Jordi Vilardell ha començat a competir sol, uns primers passos que serveixen per començar una carrera que, segons el mateix peraladenc, vol que es converteixi en vocació professional en un futur més proper que llunyà. «Depèn de com vagin els resultats i els estudis, competiré a tres o set proves del Campionat d’Espanya. De moment, ens centrarem en les proves del panorama català», afegeix. Una de les parts més importants a Can Vilardell són els entrenaments, una preparació que realitzen conjuntament amb «molta disputa» segons el fill i «sense perdó» segons el pare. «El meu objectiu personal és aconseguir una bona posició, hi ha nivell, serà difícil, però vull aprendre. M’agradaria dedicar-me professionalment al món del motor», explica Jordi Vilardell Moreno sobre les seves aspiracions a curt i llarg termini, de moment, de la mà del seu pare, Jaume Vilardell, campió de Catalunya, però el seu pare, al cap i a la fi.