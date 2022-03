El futur dels quatre equips altempordanesos a Segona Catalana passa per jugar la fase de permanència de la categoria. I és que, finalment, cap dels quatre representants de la comarca han pogut arribar a les tres primeres posicions de la classificació. Can Gibert, Bosc de Tosca i el Porqueres d’Àngel Roig han certificat la seva plaça per a la fase d’ascens, mentre que els altres nou equips competiran en diferents subgrups per assolir la continuïtat a la Segona Catalana.

Tot i fer els deures aquest cap de setmana, l’Empuriabrava-Castelló s’ha quedat fora de la lluita per l’ascens. Havent guanyat a Amer aquest cap de setmana (0-1) amb una diana de Jawo (32’), la victòria del Porqueres al camp de la Marca de l’Ham (1-2) ha evitat una carambola que hauria donat vida a la lluita per a la tercera plaça fins a la pròxima setmana, l’última de la primera fase abans de començar a jugar-se les garrofes de veritat, en un format que la majoria d’equips no han acabat d’entendre o estar-hi d’acord. Tanmateix, l’AE Roses ha empatat aquest cap de setmana contra el Besalú (4-4). Els de Ramon Pérez han perdut l’oportunitat de guanyar en el temps de descompte, quan Aleix Abel ha marcat el gol del Besalú per deixar l’empat a quatre definitiu. Per la seva banda, el Llançà ha empatat a Camprodon (3-3) aquest cap de setmana.