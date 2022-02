Si en comptes d’estavellar la pilota al travesser, el xut de Khalid hagués vist porta al descompte, el Figueres hauria sumat un gran punt contra el Girona B. Però com que la pilota no va entrar, el filial blanc-i-vermell sumava els tres punts del derbi jugat a Vilatenim gràcies a la diana de Richmon al minut 81. Un gol que va trencar la igualada en un partit on els locals es van quedar amb un home menys durant mitja hora per l’expulsió directa d’Espuña.

Les coses no rutllen a Figueres. L’equip està situat a la zona baixa de la classificació i immers en una dinàmica molt negativa: només ha guanyat un partit en tot el 2022. Per contra, el Girona B arribava a la capital de l’Alt Empordà amb una victòria contra el Castelldefels fa dues setmanes i amb la intenció de seguir amb opcions de guanyar el campionat. No obstant les dinàmiques oposades, en un derbi pot passar de tot. Després d’una mala primera part on cap dels dos equips es va trobar còmode, els locals van sortir amb més ganes a la represa. Zaka la va tenir minuts abans que Espuña veiés la vermella directa i deixés els figuerencs amb un home menys durant mitja hora. Això ho va aprofitar un Girona B que va veure porta al minut 81 mitjançant Richmon. El seu gol va donar els tres punts als seus. Uns tres punts que per poc es queden en un si el travesser no hagués escopit el xut de Khalid al descompte.