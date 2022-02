El dia 28 de maig de 2022 està marcat al calendari esportiu i solidari de l’Alt Empordà. I és que la nova delegació de l’Oncolliga Girona a Llançà ha creat la seva primera gran proposta per mantenir la lluita solidària contra el càncer a través de l’esport. La setmana passada, la fundació va presentar l’Oncotriatló, una primera edició inèdita del que s’espera que sigui una gran festa esportiva i social, amb tres esports vehiculars. Malgrat el nom, no es tracta d’un triatló clàssic (córrer-ciclisme-natació), sinó que en aquest cas es realitzaran les disciplines de cursa a peu (10 km), caiac (5 km) i natació (2,5 km) i es farà per equips, amb un mínim de dos integrants i un màxim de sis. La iniciativa neix amb l’objectiu de recaptar fons per ajudar a finançar els serveis que l’Oncolliga porta a terme per millorar les condicions de vida dels malalts de càncer i els seus familiars. L’escola de piragüisme SK Kayak, l’Escoleta Trail Running Cap de Creus i Tintoreres Swimming Club són els coorganitzadors juntament amb l’Oncolliga d’aquesta primera edició que espera aglutinar un èxit de participació.

«Fa molt poc temps que estem amb aquest projecte i és tot un repte. Comencem el camí amb pas ferm i comptem amb una activitat molt potent com és aquesta Oncotriatló que presentem», va explicar el delegat de la Fundació Oncolliga Girona a Llançà, Joan Carles Subirats, en la roda de premsa de presentació. Per la seva banda, Lluís Comet, voluntari d’Oncolliga i director de la prova va explicar com la idea original va venir lligada de la seva passió pel caiac, cristal·litzant, finalment, en la primera edició de la prova.

«A les 9.30 del matí donarem el tret de sortida, sortirem amb la cursa des de la Platja del Port fins al cap Ras, en direcció Grifeu. Tornarem fins a la platja del Port de nou, anant fins al Castellar i tornarem al punt d’inici. Sempre en parella. Agafarem el caiac fins a la punta del cap Ras i donarem la volta. Per últim, sortirem nedant des del port fins a Grifeu», va explicar Marcos Rodríguez, membre de Tintoreres Swimming Club de Llançà, sobre els detalls tècnics de la prova que passarà per diferents punts del municipi.

El pas, una primera edició

L’Oncotriatló és la primera proposta de la recent delegació d’Oncolliga a Llançà. Amb la data fixada en el 28 de maig, el període d’inscripció ja és obert des d’aquest dilluns passat fins al dia 13 de maig.

El caràcter inèdit de la prova, juntament amb la pandèmia, representen un problema a l’hora de fer previsions estables de participació, però des de l’organització s’han marcat un objectiu realista que representaria «un gran èxit». En principi, hi ha disponibilitat i capacitat per acollir setanta equips, tot i que arribar a una xifra al voltant dels trenta i cinquanta seria un molt bon primer pas per a la proposta. De fet, l’Oncotrail va començar fa uns anys amb xifres similars, aconseguint multiplicar per més de sis la participació amb els pas dels anys. Una cota que, de moment, haurà d’esperar.

Una prova amb relleus, o no

La inscripció (30 euros per persona) es podrà fer en dues modalitats: parella (dos participants que hauran de realitzar junts les tres disciplines del repte, sense possibilitat de fer cap relleu) o equip (mínim de tres i màxim de sis participants que podran fer relleus entre ells de manera que sempre hi hagi dos membres de l’equip participant-hi). L’esdeveniment tindrà un caire absolutament benèfic. Per aquest motiu, cada equip haurà de fer un donatiu a la Fundació Oncolliga Girona per un import mínim de 250 euros si es competeix en la modalitat parella i de 500 euros si s’hi participa en la modalitat equip.