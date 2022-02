L’àrbitra Yasmina Alcaraz ha estat designada per la FIBA per a participar en el torneig classificatori del Mundial femení de 2022, entre el pròxim 10 i 13 de febrer. La cita, que se celebrarà a Washington DC, capital dels Estats Units, correspondrà a un dels quatre torneigs classificatoris organitzats per la FIBA, de cara a conèixer els equips definitius per al Mundial 2022 d’Austràlia.

La castellonina reconeix que la designació l’ha agafat per sorpresa, ja que va estar lesionada fa relativament poc, i ha entrat en la designació per al classificatori mundial. «La veritat és que va ser una sorpresa molt gran perquè porto només dos anys com a internacional, aquesta és la meva tercera temporada. A més, vaig començar aquest curs lesionada, en total quatre mesos fora per una ruptura d’un lligament del turmell. No vaig començar a xiular fins a finals de novembre, i ha estat una sorpresa molt gran», explica la castellonina sobre la designació. Tanmateix, és una de les habituals en Eurolliga femenina o Euro Cup femenina gairebé cada setmana, cosa que representa molts partits de designació per part de la federació internacional. Alcaraz pertany al Comitè i Escola d’Àrbitres de la Federació Catalana de Basquetbol (FCBQ) des de la temporada 2004-05 fins a l’actualitat. El curs 2015 va aconseguir l’ascens al Grup 2 FEB (EBA i Lliga Femenina 2) i, dues campanyes més tard (2017), va assolir l’ascens al Grup 1 FEB, passant a xiular partits de Liga DIA i LEB. Actualment, i des de la temporada 2019-20, es va incorporar com a àrbitra de la Lliga Endesa, dins l’elenc d’àrbitres professionals de l’ACB. L’àrbitra castellonina ha afirmat que encara el repte amb molta il·lusió i moltes ganes, ja que assoleix un objectiu més en la seva carrera. «Amb moltes ganes, és un dels objectius pels que treballes durant molts anys. L’exigència serà alta, però encaro el repte amb molta il·lusió per anar el màxim de preparada possible i intentar gaudir, que en situacions amb tanta pressió a vegades costa», afegeix. En el classificatori de Washington, hi jugaran les seleccions de Rússia, Puerto Rico, Bèlgica i l’amfitriona, els Estats Units. Un ritme competitiu diferent, no pel nivell, que també, sinó pel fet de ser partits eliminatoris, lluny de la regularitat de la competició de clubs. El Mundial, però, queda lluny segons la mateixa castellonina, però mai se sap, i explica que, de moment, vol centrar-se en el paper que li toqui jugar en aquest pròxim classificatori.