La jornada vint del grup V de Tercera RFEF ha quedat orfe respecte als equips altempordanesoso. I és que el derbi entre la Unió Esportiva Figueres i l’Olot es va suspendre el divendres passat, igual que el FE Grama-Peralada, a causa dels casos positius per Covid-19 en els dos representants altempordanesoso, tal com van comunicar els dos clubs a través de les xarxes socials. Per primera vegada des de l’inici de la pandèmia, Figueres i Peralada no juguen en un mateix cap de setmana a causa de les afectacions a la plantilla per la Covid-19.

El derbi entre el Figueres i l'Olot, ajornat pels casos positius Tot i no competir aquest cap de setmana, el Peralada es manté en la cinquena posició amb trenta punts, set per sota l’Olot d’Albert Carbó, que conserva el lideratge del grup tot i no competir a Vilatenim aquest diumenge passat en un esperat derbi gironí que haurà d’esperar uns dies a causa de la situació epidemiològica de la plantilla figuerenca. Per la seva banda, els blanc-i-blaus ocupen la dotzena posició amb vint punts. Bech, renovat i cedit La Unió Esportiva Figueres ha anunciat la renovació del migcampista Marc Bech fins al 2023 i la cessió automàtica del jugador a l’Escala fins al final d’aquesta temporada. El de Terrades encara la recta final de la seva recuperació, després de patir una greu lesió al genoll, que ha culminat amb la seva arribada al Nou Miramar fins al mes de juny. Amb voluntat d’agafar ritme competitiu a Primera Catalana i poder tornar a formar part de la plantilla unionista el pròxim curs, Bech es converteix en un reforç inesperat de luxe per a Sepu en la lluita de la zona alta de Primera Catalana, en un intent per aconseguir donar la sorpresa a la categoria.