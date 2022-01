Campiones de tot. El Barça femení ha guanyat aquest diumenge la Supercopa d’Espanya a Las Rozas arrossegant l’Atlètic de Madrid en una final resolta en mitja hora (7-0). L’equip blaugrana ha destronat el matalasser amb una altra exhibició comandada aquesta vegada per Caroline Graham Hansen (‘hat-trick’ més dues assistències) que li permet presumir de ser les vigents campiones en totes les competicions possibles: Copa, Lliga, Champions i Supercopa. No es pot demanar més.

La por a un partit ajustat com el de semifinals contra el Reial Madrid, resolt amb un gol d’Alexia Putellas en el temps afegit, s'ha dissipat ben aviat a la final. La noruega Ingrid Syrstad Engen ha avançat el Barça als 16 minuts i en mitja hora de joc Caroline Graham Hansen ja havia resolt la final amb dos gols més, segellant el primer títol blaugrana del 2022 i el primer per a Jonathan Giráldez com a primer entrenador. Un fulgurant inici de la segona meitat ha completat la golejada.

Emotiva tornada de Torrecilla

La final ha ofert una altra gran alegria per al món del futbol: la reaparició de Virginia Torrecilla després de superar un tumor cerebral. La jugadora de l’Atlètic feia un any i mig que estava fora dels terrenys de joc, tot i que l’any passat la capitana blanc-i-vermella Amanda Sampedro la va convidar a alçar la Supercopa conquerida a Almeria contra el Llevant (després d’eliminar el Barça als penals en semifinals). Aquesta vegada Torrecilla no ha aixecat cap trofeu, però tornar a sentir-se jugadora segurament devia ser un premi encara més gran.