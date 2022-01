L'entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, ha desvetllat que Ansu Fati, que es va tornar a lesionar de gravetat en el partit de Copa del Rei contra l'Athletic Club, està "molt afectat" i que el dilluns decidiran si passa per quiròfan o no, i ha explicat que aquesta situació no canvia la del francès Ousmane Dembélé, a qui insta a decidir el seu futur.

"Ansu està molt afectat, és una situació difícil. Dilluns hi haurà una altra reunió després de la d'avui amb la família. És una recaiguda; el doctor Pruna em va dir que estava per jugar mitja hora o 35 minuts i la pròrroga ens va trastocar els plans. Ell estava bé. Farem una planificació importantíssima i molt específica per a ell, perquè no es torni a lesionar més. MIrarem de ser positius", ha declarat en roda de premsa.

En aquest sentit, el preparador blaugrana ha assegurat que juntament amb la família del davanter, a la qual ha qualificat d'"extraordinària", decidiran què fer aquest dilluns. "Estem frustrats i tristos. L'hem mirat de cuidar molt i s'ha tornat a lesionar. És part del futbol, estem tenint contratemps difícils cada setmana, i aquest és molt greu", ha manifestat.

"No sóc metge, però el millor és recuperar-lo mentalment, que tingui un pla específic, donar-li afecte. És un moment difícil per a ell i el necessitem. Hem perdut un jugador impressionant, ens afecta a tots. Tots estem tristos, però ell és el principal perjudicat", ha continuat.

No obstant això, aquesta circumstància no afecta en absolut al rol d'Ousmane Dembélé, a qui insta a decidir el seu futur. "La situació d'Ousmane no ha canviat, no ha variat, ell ha de decidir. No canvia res". "Està bé, tranquil, està entrenant bé. És un més de l'equip i sap perfectament la seva situació. Jo vaig ser clar, depèn d'ell ara", ha expressat.

Respecte als fitxatges, ha confessat que "hi estan treballant". "Hem parlat amb el club i amb el 'presi' sobre que l'equip necessita reforçar-se. Del que volem al que podem, hi ha un tros pel límit salarial i les fitxes", ha reconegut.

"SI HI HA UN ENTRENADOR QUE PUGUI SALVAR L'ALABÈS ÉS MENDILIBAR"

En un altre ordre de coses, Xavi no oculta que el que més li preocupa són "els resultats". "Quan hi ha un canvi d'entrenador es necessita un procés de canvi, una mica més de temps, i cal tenir paciència. Provarem d'insistir en la idea que va fer el Barça gran. Em preocupen els resultats. Durant la setmana treballes bé i després no hi ha resultats positius... Cal insistir en això", ha exposat.

També ha criticat l'actitud de l'equip en l'eliminatòria de la Copa contra l'Athletic Club. "Ens van guanyar per intensitat i per coratge, dos valors que no poden faltar i van faltar, i això és el que més em dol. Ens va faltar aquesta intensitat, això és San Mamés, i a Vitòria serà pràcticament el mateix", ha assegurat.

Per això, entén "la crítica", tot i que aquesta vagi cap a "vaques sagrades" com Gerard Piqué, Sergio Busquets o Jordi Alba. "Ells entenen la crítica i han de ser valents. Són els primers que volen guanyar i el seu compromís és inqüestionable. Depenent del rendiment jugarà un o un altre, no tenim alternatives. Hem tingut lesions i molts casos de covid-19", ha afirmat.

Malgrat tot, el català "encara" és optimista. "Si no, me n'anaria cap a casa. Estic convençut que estem al principi d'alguna cosa important. Cal tenir fe en el que estem fent i perseverar. Em va passar com a futbolista, al principi hi havia dubtes i es va treure endavant. Entenc la crítica, el Barça és molt difícil, no existeixen els anys de transició i cal complir objectius. Cal treballar molt dur. Cada dia surt el sol, o gairebé cada dia", ha subratllat.

Finalment ha assenyalat que el sistema de joc del Deportivo Alavés serà "pràcticament el mateix" al que va fer servir l'Athletic Club per eliminar-los de la Copa del Rei. "S'assembla força, el Deportivo Alavés a l'Athletic. Aprofiten molt els centres de banda, pilota parada, segones opcions... Jugarem un partit força semblant. Provarem d'aprendre del dia de San Mamés. Necessitem urgentment una victòria per aconsguir l'objectiu de la temporada, que és entrar a 'zona Champions'", ha desvetllat.

"Si hi ha algun entrenador que ho pot fer és Mendilibar. És un entrenador exigent, que té les idees molt clares, intens. És un gran entrenador. Sempre com a jugador ens ha complicat les coses. Si algú pot treure l'Alabès de la zona difícil on està és Mendilibar", ha conclòs sobre la situació de l'equip contrari.