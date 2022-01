El Girona no té rival. Aquest migdia ha regalat una altra victòria immensa contra el Fuenlabrada a Montilivi (2-1). Baena i Stuani han sigut els encarregats de traslladar amb els seus gols el domini dels de Míchel al marcador, però no ha estat només cosa seva. De nou, resposta coral de l’equip per enlluernar amb el seu futbol i deixar clar que mereixen ser en la lluita per l’ascens. Res els atura, ni tan sols saber que els de Pellicer se situen en zona de descens. El seu nivell és altíssim ara mateix. Encara que al final s’hagi acabat patint més del compte.

Els gironins no tenen temps a perdre i així ho ha recordat Míchel traient el seu millor onze per rebre a un Fuenlabrada que no aixeca el cap. Després de ser baixa a Osca, Stuani i Arnau han tornat a ser titulars amb Ortolá sense moure’s de la porteria (és un dir, perquè el valencià puja fins al mig del camp si cal). El Girona es troba en el seu millor moment, així ho ha confirmat de nou amb un altre recital de futbol a Montilivi. El conjunt blanc-i-vermell s’ha tret ben ràpid de sobre la pressió del Fuenlabrada. Primer declarant un duel a la banda esquerra entre els altempordanesos Valery i Pol Valentín; després fent valer el talent de Samu Saiz i Baena per fer mal des de l’interior. El madrileny ha portat la batuta en el joc ofensiu, inventant-se una genialitat per filtrar una pilota a Baena que l’extrem cedit pel Vila-real ha definit a la perfecció. Per treure’s el barret. El seu xut ha significat l’1-0 (min. 12), deixant a tothom emmeravellat.

Abans d’avançar-se, el Girona ja havia avisat amb una doble ocasió: Morro ha interceptat un cacau de Stuani a dins l’àrea i tot seguit ha tret amb els dits el refús que ha engaltat Samu amb una vaselina. La jugada havia estat obra dels dos protagonistes de la primera diana (Samu i Baena); igual que ho ha estat una altra que han evitat entre Morro, Gozzi Iweru i el pal. Els de Míchel dominaven sense discussió, encara que el Fuenlabrada tampoc ha renunciat a les seves oportunitats amb un tret de Mula al primer pal o una rematada d’Iribas a fora. La superioritat dels gironins s’ha vist més reflectida al marcador a partir de la mitja hora de joc. Stuani, sempre amb la canya a punt, ha agafat el refús de Morro a un xut de Baena des de fora l’àrea per fer pujar el 2-0 (min. 34).

El Fuenlabrada ha intentat reaccionar fent tres canvis al descans, però ni així. Ortolá ha intervingut sense problemes per aturar un cacau llunyà d’Anderson. Al 60, Míchel ha introduït els primers canvis fent entrar Borja García i Kébé al lloc de Samu i Baena, que han marxat amb un gran aplaudiment per part de la grada. Un gol de Santi Bueno amb una rematada de cap ha estat anul·lat per fora de joc (min. 61). Sí que ha estat legal el d’Anderson. L’extrem del Fuenlabrada ha instaurat el silenci per un moment, després de retallar distàncies amb una rematada de cap per superar Ortolá (min. 66). El porter del Girona ha impedit l’empat amb una gran estirada per treure a córner un xut de Pedro León. Ha quedat tocat el Girona, potser per la relaxació de tenir un partit plàcid. En l’últim tram del partit, Stuani ha acabat veient targeta després de reclamar un possible penal que l’àrbitre ni el VAR han assenyalat. Morro ha blocat una rematada de cap d’Arnau des de dins l’àrea; mentre Montilivi es desesperava amb l’arbitratge de Quintero González. Valery ho ha provat amb un tret aturat pel porter. I Arnau a tret a córner l’empat. Sense imaginar-ho, el Girona s’ha vist patint al final.

FITXA TÈCNICA

Girona: Ortolá, Arnau, Santi Bueno, Bernardo, Juanpe, Valery, Aleix Garcia, Pol Lozano, Samu Saiz (Borja García, min. 60), Baena (Kébé, min. 60) i Stuani.

Fuenlabrada: Morro, Iribas, Pulido, Dieguez (Anderson, min. 46), Gozzi Iwero, Pol Valentín, Cristóbal (Cheick, min. 76), Damián (Konate, min. 46), Mula (Amigo, min. 63), Kante (Zozulia, min. 46) i Pedro León.

Gols: 1-0, min. 12: Baena; 2-0, min. 34: Stuani; 2-1, min. 66: Anderson.

Àrbitre: Quintero González (comitè andalús). Ha amonestat Baena, Stuani, Míchel, Borja García (Girona); Cristóbal, Pulido, Pedro León, Konate, Cheick (Fuenlabrada).

Estadi: Montilivi, 5.163 espectadors.