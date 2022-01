La catalana Laia Sanz (Mini X-Raid) ha acabat aquest diumenge la setena etapa del Dakar, disputada entre Riad i Al Dawadimi, a la vint-i-sisena posició, però “contenta” després d'haver anat “a bon ritme”, fins que dues punxades als darrers 20 quilòmetres li ha fet perdre una mica de temps.

"Avui hem anat a un bon ritme, sempre entre els 20 primers, i demà ve una etapa de sorra, que és on gaudim més", ha comentat quan ha arribat al campament.

"Ha estat una bona etapa, hi havia força navegació i en algun punt hem perdut una mica de temps, però poc, encara que no era fàcil. A més, no era una etapa per a cotxes de roda petita perquè hi havia molta pedra i havíem d'afluixar molt", va continuar.

Una Laia Sanz que es va mostrar contenta del canvi de reglamentació per part de l'organització del Dakar que, ara, els 50 primers cotxes sortiran al davant, ja que l'aleatorietat de les etapes precedents la va perjudicar al sortir darrere.

"Per la posició de sortida estic força contenta. Crec que és més just. No patim per si ens passa alguna cosa i l'endemà hem de sortir molt enrere", va assegurar.