El Bàsquet Castelló s’apunta el derbi contra l’Escolàpies disputat aquest cap de setmana (77-81). Els castellonins s’han acabat d’emportar un duel molt igualat, on sumen la segona victòria de la temporada i avancen els figuerencs en la classificació per situar-se en la setena plaça, just per davant l’Escolàpies, que ocupa la vuitena plaça de lliga amb dues victòries, sis derrotes i una jornada pendent per disputar al mes de gener. Per la seva banda, també a Tercera Catalana, el Prisco-l’Escala ha sumat el set de set en victòries davant la Vall d’en Bas (63-64) per situar-se en la tercera posició, amb dues jornades menys respecte als garrotxins i al Bàsquet Porqueres.

A Segona Catalana masculí, el Bàsquet Vilafant ha caigut a la pista del Quart Bicentury (68-54), mantenint la novena posició amb tres victòries i vuit derrotes. En la mateixa categoria femenina, les vilafantenques han perdut contra el Vilablareix (40-69), i el Prisco-l’Escala ha caigut a la pista de Quart (56-45), per situar-se en la novena i la cinquena posició respectivament abans d’acabar aquest 2021. Tanmateix, a Primera Catalana masculí, l’Adepaf no ha competit aquest cap de setmana el duel programat el Pizzeria Classic-AECAM Malgrat a causa d’una incidència a causa de la pandèmia. Aquesta jornada, en la màxima categoria territorial, el Tona-Vic i el Bescanó-Salt tampoc s’han pogut disputar amb normalitat a causa de la pandèmia, ajornant tots aquests duels per després de les vacances nadalenques i posant punt final al 2021.