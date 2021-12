Cap de setmana de derbi a la categoria amb el duel entre la Marca de l’Ham i l’AE Roses que es va resoldre amb victòria dels figuerencs (1-0) gràcies al gol de Fran Almansa, però amb el protagonisme absolut per al col·legiat Aleix Blanco Caritg i els seus assistents. Els assistents van poder veure una autèntica allau d’aturades, targetes i rèpliques que van degenerar en un duel complicat de jugar i veure tant per a jugadors com assistents. En un duel d’intensitat màxima, la falta de calibratge va deixar veure un joc minso sobre la gespa, acabant amb els dos equips poc contents amb l’actuació del col·legiat, acabant amb deu jugadors la Marca de l’Ham i vuit l’AE Roses, a més de l’expulsió final del tècnic Ramon Pérez, després d’un gol anul·lat als rosincs en el temps de descompte. Un duel on el millor van ser els tres punts per als figuerencs, que comencen la segona volta redimint-se de la derrota el duel d’anada a Roses.

Per la seva banda, el Llançà va celebrar la segona victòria del curs contra el Besalú (1-2), gràcies als gols de Miquel Díaz (22’) i Adrià Espinosa (38’) per segellar tres punts fonamentals pels costaners i la moral del grup. Tanmateix, l’Empuriabrava-Castelló de Txema Ortega va empatar davant el Comacros (1-1), en un duel on es van avançar en el marcador amb el gol de Jawo (39’).