L’Agullana no afluixa el ritme. Els fronterers continuen en plena lluita pel lideratge del grup 30 de la Quarta Catalana, després de superar el Llers (4-0), gràcies als gols de Franc (2’), Peewee (10’), Chajanavis (21’) i Eduardo (44’). Uns gols que van servir per superar un Llers incapaç de frenar els locals en la primera meitat, i que situen l’Agullana amb vint-i-vuit punts en la segona posició, amb una jornada més respecte al seu rival directe, l’Esplais, que també va fer els deures aquest cap de setmana contra el Lladó (3-4) per sumar els mateixos vint-i-vuit punts.

Per la seva banda, el Sant Miquel de Fluvià ha sumat els tres punts contra l’AE Roses B (3-1), en un duel que s’ha decidit gràcies a les dianes de Aurich (11’), Cissoko (33’) i Mballo (41’), per aconseguir mantenir la cinquena plaça del grup. El Lladó planta cara al líder L’Esplais va haver de suar de valent per sumar els tres punts de la seva visita a Lladó, i és que els locals van tenir a tocar la victòria davant els castellonins (3-4). De fet, van remuntar un 0-1 a la segona meitat, però, al 88’, amb el 3-1 en el marcador, els castellonins van acabar amb el 3-4 definitiu.