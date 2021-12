Turisme de Roses ofereix una nova eina de per a cicloturistes que planegin les seves estades a la població. Es tracta de la Guia de serveis Ride Roses, un catàleg que engloba tota la informació necessària sobre allotjaments amb serveis per a ciclistes, tallers de reparació, lloguer de material i agències especialitzades, perquè els amants de la bicicleta, siguin amateurs o professionals, visquin la millor experiència ciclista a Roses.

Aquesta iniciativa se suma a les recents propostes engegades en els darrers mesos i basades en les àmplies possibilitats que Roses i el seu entorn ofereixen per a la pràctica d’aquest esport, com ara la guia i aplicacions digitals que donen a conèixer 9 rutes per a diferents modalitats ciclistes (BTT, carretera i gravel).

Ara, la nova Guia de serveis Ride Roses se suma a aquest objectiu, oferint en aquest cas informació detallada de tots aquells establiments que disposen de serveis a ciclistes. Aspectes com quins hotels compten amb garatge per a bicis, menús adaptats, serveis de pícnic, carregadors e-bike, sala de fisioteràpia,... o quins serveis de reparació, venda i lloguer de material, servei de transfer, vehicle d’assistència, etc, es localitzen al municipi, són algunes de les informacions facilitades.

Turisme de Roses emprarà el nou material editat per presentar el producte cicloturístic de Roses a clubs, agències de viatges i tour operadors especialitzats en fires i a través d’agendes comercials, així com en accions promocionals com famtrips, blogtrips i presstrips. També en faran ús d’aquest catàleg el Club de Turisme Esportiu del Patronat de Turisme Costa Brava Pirineu de Girona, del qual Roses és membre, Empordà Turisme i l'Agència Catalana de Turisme, amb la qual Roses es troba en tràmits per obtenir el segell Cicloturisme a Catalunya.