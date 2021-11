Diumenge s’ha disputat la darrera ronda del Campionat Interclubs, que aquest 2021 ha substituït la Lliga Catalana d’escacs a causa de la pandèmia i, per primera vegada a la història, el primer equip del Figueres aconsegueix ser subcampió de Catalunya en una competició absoluta per equips. I ho ha certificat a la darrera ronda vencent per 2,5 a 1,5 al Gerunda, en un matx emocionant que ha decidit el MC Òscar Baños guanyant un final amb qualitat de més però molt llarg i complicat.

A més, el MF Abel Làzaro, en la seva primera temporada al Figueres ha aconseguit per primera vegada ser campió absolut, amb uns excel·lents 8,5 punts de 9 possibles. Igualment, Laura Viñolas, també del Figueres ha estat campiona femenina per primera vegada i quarta absoluta.