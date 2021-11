El primer equip masculí de la Unió Esportiva Figueres ha empatat (0-0) aquest vespre davant la FE Grama a l’Estadi de Vilatenim. Els unionistes encadenen la quarta jornada seguida sense perdre a Tercera RFEF, però segueixen sense sumar la victòria a casa i continuen una posició per sobre de les places de descens. En un partit marcat per la forta tramuntana, els colomencs s’hi han adaptat millor mentre que els altempordanesos han inquietat poc la porteria rival.

L’equip de Moisés Hurtado patia un grapat de baixes (Nil Congost, Maynau, Pol Blay, Mario, Ivan Pérez, Bastidas, Expósito i Bech) i, dels cinc suplents, un tornava a ser el porter juvenil Hugo Almarza. A contra de vent, el Figueres no s’ha acostat a la porteria rival mentre que la Grama, dirigida per l’exjugador unionista Juanma Pons, ha tingut un cop de cap de Molins a fora com l’ocasió més destacada.

A la represa, el Figueres ha saltat al camp amb força, coneixedor de tenir el vent a favor, i només començar Suaibo i Rami han posat a prova el porter rival amb xuts llunyans. Una internada de Jose per la dreta també ha fet treballar Guiseris, però durant l’última mitja hora les ocasions han estat per la Grama. Jaime ha evitat el gol amb dues aturades en una mateixa acció i al minut 87 el Figueres s’ha salvat amb un xut de Molins des de dins de l’àrea que s’ha estavellat al travesser.

Moisés Hurtado ha explicat al final del partit que “el millor ha estat el resultat, no hem estat bé davant una Grama que és dels millors equips de la lliga. Ni amb pilota ni sense hem estat com volíem. Estem tenint moltes baixes”.

Amb aquest punt, el Figueres segueix 13è amb 11 punts, els mateixos que el Castelldefels, primer equip que baixaria, i a 5 de la promoció d’ascens. El proper partit de la Unió serà el dissabte 20 de novembre (17 h) al camp de l’Ascó, cuer juntament amb el Guineueta.

FITXA TÈCNICA

FIGUERES: Jaime, Jose, Espuña, Carlos García, Gamell, Jorge Torres, Urri, Dani Gómez (Reñé, 57′), Joel Arimany (Timo, 68′), Rami i Suaibo (Pol Tarrenchs, 81′).

GRAMA: Guiseris, Rubi, Cabezola, Alan, Adrien, Molins, Montalban, Fran, Peris (Roger Garcia, 73′), Recort (Angel, 65′) i Guillem (Antonicelli, 65′).

GOLS: Cap

ÀRBITRE: Alins Rodríguez.