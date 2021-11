La sala Ferran Agulló de la Diputació de Girona ha estat l’escenari aquest matí de la presentació de la primera cursa adaptada d’infants i joves, que tindrà lloc a Girona. La prova es durà a terme aquest diumenge, 7 de novembre, de 10.30 a les 12 h al Parc Central de Rafael Masó i Valentí de Girona, en el marc de les Fires de Sant Narcís.

En l’acte, hi han participat el diputat d’Esports de la Diputació de Girona, Jordi Masquef; el regidor d’Educació, Infància i Esports de l’Ajuntament de Girona, Àdam Bertran; el president de l’associació Multicapacitats, Isaac Padrós, i una nena participant a la cursa, Elisabeth Bedoya, que hi ha assistit en companyia de la seva mare, Elisabet Muñoz.

També hi han estat presents, entre d’altres, representants d’entitats col·laboradores en l’esdeveniment, com ara el president del GEiEG, Francesc Cayuela; la presidenta del Club Atletisme Girona, Marti Valverde, i la presidenta de l’Associació de Veïns i Veïnes del Barri de Sant Narcís, Carme Castel.

La iniciativa l’ha promogut l’associació Multicapacitats, una entitat gironina sense ànim de lucre que va néixer amb l’objectiu de mostrar a la societat la situació de les persones amb discapacitat i donar visibilitat al col·lectiu. En aquest sentit, el propòsit de la cursa és crear un espai perquè infants i joves amb discapacitat puguin gaudir també d’aquest tipus de jornades. S’hi habilitaran recorreguts planers de vint, cinquanta i cent metres.

«La prova té un caràcter universal. Està oberta a qualsevol infant i jove amb discapacitat, però també als seus germans o amics, encara que no en tinguin cap. Tothom hi és benvingut. Creiem que és important gaudir tots junts d’aquestes experiències», ha dit Isaac Padrós, president de Multicapacitats.

Èxit d’inscrits

L’activitat, la inscripció a la qual és gratuïta, reunirà 93 participants de fins a 18 anys de 25 municipis de la demarcació de Girona i Barcelona, després que les primeres 60 places disponibles s’esgotessin en 48 hores. Una de les participants serà Elisabeth Bedoya, de cinc anys, que ha assistit a l’acte en companyia de la seva mare, Elisabet Muñoz. Aquesta serà la tercera cursa en què participarà, després de les de Barcelona i Vic. «Són proves molt importants per donar visibilitat al col·lectiu, i els nens i nenes com l’Elisabeth es diverteixen molt, són feliços participant-hi», ha explicat la mare.

El diputat d’Esports de la Diputació de Girona, Jordi Masquef, ha destacat que «aquesta cursa és una bona manera de donar visibilitat als infants i joves amb discapacitats, i de conscienciar la societat sobre les barreres arquitectòniques amb què es troben en el seu dia a dia. Per això, les institucions i entitats no dubtem a donar suport a iniciatives com aquesta. Tots junts, creant sinergies i sumant esforços, arribarem més lluny».

«Aquesta cursa és un pas més per aconseguir una ciutat esportiva i saludable, i també és una iniciativa reivindicativa per seguir avançant, perquè la pràctica fisicoesportiva sigui accessible a tothom, independentment de la seva diversitat funcional, amb l’objectiu de fer una ciutat més inclusiva», ha manifestat el regidor d’Educació, Infància i Esports, Àdam Bertran.

Totes les institucions i entitats han coincidit a remarcar la necessitat de potenciar les activitats ludicoesportives inclusives. Per aquest motiu, han remarcat que aquest no és un acte puntual, sinó que neix amb vocació de continuïtat en els propers anys.