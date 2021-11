El bàsquet a l’Alt Empordà ha descansat en la seva gran majoria aquest cap de setmana, excepte alguns partits de base que sí s’han celebrat aprofitant el pont de Tots Sants. Aprofitant l’aturada, s’ha celebrat l’aniversari de la setena edició amb la primera fornada de jugadores i jugadors. Dissabte els equips que formen part de la primera generació CEBA van jugar un triangular com a petit homenatge a ells i al projecte, aprofitant que era una jornada de descans per a tots els equips. Van jugar el preinfantil U13 (Adepaf i UCAP) i el mini U12 (Adepaf), on es van imposar els primers. La CEBA enguany arriba a la setena edició i segueixi viva amb un paper clau en el desenvolupament del nou grup Bàsquet Nord.

El sènior masculí de primera catalana de l’Adepaf també ha descansat aquest cap de setmana després d’encaixar la derrota el cap de setmana anterior contra el Lloret (55-59). L’equip és penúltim a la classificació, amb un balanç d’una victòria i quatre derrotes en les cinc jornades disputades, on el conjunt figuerenc ha canviat de tècnic. En aquests moments, el conjunt entrenat per Marc Forcada es troba preparant el pròxim duel contra el Palamós d’aquest diumenge a casa (18.30h).

Respecte als altres resultats de la jornada, el premini masculí de l’Adepaf va aconseguir la victòria contra el Banyoles Mixte (55-23) i el mini masculí es va imposar clarament a La Salle Palamós (52-07). Tanmateix, el club va patir tres derrotes més en la resta dels enfrontaments d’aquest cap de setmana de recuperacions en el bàsquet base i sènior.

Una victòria i una derrota

El CB Escolàpies ha celebrat dos partits aquest cap de setmana, on el sots21 masculí va perdre davant el Sarrià de Ter (79-39) i el mini femení va aconseguir celebrar la victòria davant Les Alzines (90-40).

Dues ensopegades a Vilafant

El Bàsquet Vilafant va competir aquest cap de setmana amb dos partits on la sort no va acompanyar. Dissabte, el cadet femení va perdre contra el Palamós (56-80), mentre que el Sènior Masculí va caure a Torelló (83-62).

Ple d’alegries del Roses

En aquest cap de setmana de recuperacions, el Bàsquet Roses va poder celebrar dues victòries dels dos únics partits disputats. D’una banda, el sots21 masculí es va imposar davant l’Unió Girona Maristes (72-62). De l’altra, el júnior femení va aconseguir la victòria davant el Caldes de Malavella (37-43).