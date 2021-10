Joan Jorquera sembla continuar imparable aquest 2021. El rosinc s’ha proclamat campió de l’Open de Montenegro aquest cap de setmana, pocs dies després de situar-se en tercera posició del rànquing mundial de la WT. I és que, de moment, les coses estan sortint al gust del taekwondista rosinc, que continua marcant el ritme de les competicions internacionals en la seva categoria de -63kg, en l’inici del cicle olímpic amb París 2024 a l’horitzó.

La posada en escena d’aquesta temporada continua com un dels grans èxits de Jorquera, on pot sumar-hi l’aconseguit a l’Open d’aquest cap de setmana superant per 15-10 a Madu, representant espanyol. Després, amb un 21-11, el rosinc va imposar-se al representant de Sèrbia, Novak Stanik, abans de la final contra l’albanès Juirdo Cani. Tampoc el finalista va trobar la manera de frenar l’altempordanès que amb un contundent 29-9 va aconseguir la medalla d’or a Montenegro i un bon grapat de punts que fan sospitar que podria pujar en el rànquing mundial en la pròxima actualització de la WT.

Joan Jorquera tornarà a competir aquest cap de setmana en l’Open Internacional dels Països Baixos amb l’equip nacional, una nova prova en el camí que, de moment, afronta en un moment molt dolç.