Èxit amb denominació d’origen altempordanès en el Polish Open 2021 de Taekwondo, primer campionat internacional de la temporada. Joan Jorquera va aconseguir la medalla d’or en categoria -63 kg i, per la seva banda, Ramon Ruiz va sumar el bronze en -74 kg per assolir un cap de setmana rodó dels taekwondistes altempordanesos a Varsòvia.

El rosinc es va imposar en els seus quatre combats, partint com a cap de sèrie, per superar en la final el campió servi Novak Stanik i endur-se la medalla d’or i els punts de la primera gran cita de la temporada. Uns punts que han servit al taekwondista altempordanès per a situar-se en la cinquena posició del rànquing mundial en la seva categoria.

Per la seva banda, el vilafantenc Ramon Ruiz es va endur el bronze de Varsòvia després de guanyar en vuitens de final a Sebastian Thune, representant de Noruega, i en quarts a Martin Stach d’Alemanya, i va caure en semifinals.

La pròxima cita és aquesta mateixa setmana en el President’s Cup Europe a Estambul, aquest 15 i 16 de setembre.