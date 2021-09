L’Esplais ha sumat la segona victòria consecutiva aquest cap de setmana contra el Sant Pere Pescador B (1-2), en un duel igualat que es va decidir amb un doblet d’Omar Jallow. Frigola va posar emoció en una recta final on els castellonins van saber blindar el marcador per situar-se líders del grup 30. Amb els mateixos punts, el Base Roses B és segon després d’imposar-se al Lladó (2-0), seguit de l’Agullana.

Per la seva banda, el Fortià ha sumat la primera victòria del curs en el debut davant el Llers (1-3), ja que encara té pendent el duel contra el filial del Sant Pere Pescador. Tanmateix, el Siurana s’ha imposat al Vilafant aquesta jornada (3-5) i l’Escala B va endur-se el partit boig de la jornada contra el Selvatans (5-7) amb un hat-trick de Montsuñer i el debut amb doblet de Robert Fernández.

El Sant Miquel de Fluvià no ha pogut contra l’Agullana aquest cap de setmana passat (5-2), on els fronterers es van imposar en un partit dominat des de la primera meitat. En el tram final, Ibra va marcar dos gols en deu minuts per acabar de maquillar el resultat.