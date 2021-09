La vela infantil ha estrenat aquest cap de setmana el Circuit Català d’Optimist 2021-22 amb la celebració de la XI Mar d’Empúries al Club Nàutic l’Escala amb la participació de més de 140 joves navegants. L’associació esportiva escalenca organitzava la regata per delegació de la Federació Catalana de Vela i la col·laboració de l’Ajuntament de l’Escala i la Diputació de Girona.

Amb un total de cinc proves disputades, la victòria era per a Daniel García de la Casa del CN Masnou, entre la flota del Grup 1, i per a Fede Blanco del CN El Balís, entre la del Grup 2.

Els nois i noies de la classe Optimist, 73 de G1 i 69 de G1 aconseguien completar tres mànigues el dissabte amb un vent de xaloc que va anar rolant a garbí al llarg de la jornada amb una intensitat de 12 a 14 nusos bastant variable. El diumenge va ser el torn del gregal, que va oferir entre 15 i 16 nusos acompanyats de mar de fons.

Victòria de Daniel García de la Casa en G1

Daniel García de la Casa del CN El Masnou s’adjudicava la primera plaça del podi després de guanyar tres de les proves disputades amb les que sumava un total de nou punts i una avantatge de quatre sobre el segon classificat, Joan Domingo del CN Cambrils. García de la Casa s’enduia, així, el guardó que l’acredita com a vencedor absolut Sots 16, categoria en la que completen el podi Jana Rahola de CN El Masnou des de la quarta plaça de la general i Júlia Peña, des de la cinquena.

Domingo, per la seva banda, va aixecar el primer premi entre els G1 Sots 13 acompanyat al podi de Iker Múgica del CN Cambrils, tercer a la general amb 11 punts, i Fernando Reyes del CN El Balís. Entre els més joves, els Sots 11, les tres primeres places eren per a Marcel Marfà del CN Sant Feliu de Guíxols, Lucas Garrido del CN Arenys de Mar i Jordi Acevedo del CN Estartit.

Fede Blanco, guanyador en G2

El podi del Grup 2 era per a tres regatistes de la divisió Sots 13 encapçalats amb nou punts per Fede Blanco del CN El Balís, que firmava dos primers parcials i un segon com a millors resultats. Completaven les places d’honor Lluís Ferrer del GEN Roses amb 11 punts i Agnès Hadzi del CN El Balís. Aina Artalejo del CN Estartit, per la seva banda, finalitzava quarta de la general i aconseguia, així, la victòria Sots 16 seguida de dos navegants del GEN Roses: Manuele Riera i Candela Amado. Entre els Sots 11, el podi quedava repartit entre Leo Alonso del CN El Balís, guanyador i dos regatistes del CN El Masnou: Daniela García Reina i Oriol Pujol.

Tots ells recollien els seus merescuts guardons en una cerimònia que va tenir lloc al voltant de les 17:15 h a la plaça de la Seu Social del Club amb les intervencions de Frederic Sampol, vicepresident del Club Nàutic l’Escala; Albert García, president de l’Associació Catalana d’Optimist; Josep Maria Isern, vicepresident de la Federació Catalana de Vela i Marta Rodeja, regidora de l’Ajuntament de l’Escala.

La flota d’Optimist tornarà a tenir cita amb el Circuit Català de la classe els propers dies 23 i 24 d’octubre en una regata que tindrà al GEN Roses com a Club amfitrió.