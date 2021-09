Helena Colinas (Pontós, 1996) és ajudant clínica de veterinària als matins i professora de cèrcols i teles aèries a l’escola d’arts escèniques Acting Figueres a les tardes. El mes de maig va quedar número u en aquesta darrera modalitat en l’àmbit europeu.

La passió per les teles aèries, el cèrcol i les acrobàcies de l’Helena Colinas surt del fet que l’apassiona l’art i l’esport. La campiona d’Europa en aquesta modalitat considera que les teles són «la barreja perfecta».

Fins al moment, quina ha estat la seva trajectòria?

Soc de Pontós. Faig espectacles i competicions amb la meva companya, Judith Carrasco, la meva millor amiga fora dels entrenaments. Aquest any, va decidir no presentar-se a la competició europea, i jo vaig pensar que ho faria sola. Els altres anys havíem anat a altres països, però aquest ha estat online. Vaig decidir fer un número individual de teles, sense ser la meva modalitat.

Què va suposar aquest canvi de modalitat?

Un repte molt gran perquè no ho havia fet mai. Sí que n’ensenyo als alumnes i n’havia practicat alguna vegada, però no en l’àmbit de competició. D’altra banda, va ser molt divertit. Em vaig entrenar molt: matins, tardes, a tota hora per tenir-ho tot molt preparat.

Quin és el funcionament d’una competició online?

Envies un vídeo i només tens una oportunitat. Quan cliques el botó stop, s’envia directament, i no pots repetir l’exercici si no ha sortit bé. És com si hi fossin els jutges de forma presencial. T’apuntes, inscrius la modalitat i les teves dades personals, que has de donar prèviament, i t’accepten. El dia de la competició, la Judith va venir a estar amb mi i a gravarme. Tens el cap de setmana que ells marquen al calendari per enviar el vídeo. És com si fos la modalitat en directe, però els jutges la veuen i la puntuen durant la setmana. Uns deu dies després tens els resultats.

S’esperava ser-ne la campiona?

La veritat és que no. Era una cosa nova per a mi, i era conscient que la meva rutina no era perfecta. El fet de treballar-la molt, i sentir-la molt meva, i anar molt amb la cançó va ajudar. Era molt potent. Quan l’assajava, entre actuació i actuació, m’havia d’esperar entre vint i trenta minuts perquè el meu cos pogués recuperar- se. Hi havia moltes caigudes i molta energia. Vaig pensar que em presentava i, que com que m’agradaria veure’m al podi, ho intentava. No tenia cap expectativa. Va ser una autèntica sorpresa.

Com va ser el moment de saber que era la campiona?

Estava sola. Vaig buscar l’aplicació, hi vaig entrar i ho vaig veure. Em vaig posar a plorar. Després, vaig trucar tota la meva família, els meus amics i els meus companys de feina. Al costat de les meves dades hi apareixia una petita medalla amb un número u.

Com es va preparar per a aquest campionat?

Em vaig trencar la clavícula esquerra el mes de desembre. Em van haver d’operar i posar una placa. Va ser d’un dia per l’altre i vaig haver de deixar de fer-ho tot. Quan vaig poder començar a fer coses, no em vaig esperar. Avui dia no me’n recordo de la lesió. És una experiència que m’ha fet estar més forta que mai.

Precisament, el mes de desembre es va lesionar greument. Què és el que l’ha ajudat a seguir endavant?

La Judith sempre m’ha animat. Mai m’havia lesionat d’aquesta manera. Vaig tenir molt de suport de part de la meva parella, dels meus pares, de la Judith, de tothom. Va ser molta voluntat. No sabia si podria tornar. Abans d’operar-me, vaig avisar els metges: «si us plau, la meva clavícula és molt flexible, la necessito».

Quin consell donaria a algú quevol iniciar-se dins d’aquest món?

La gent ha de provar-ho i gaudirho. Simplement, que vagin a algun lloc que tinguin a prop de casa on facin teles, cèrcols o acrobàcies… i que ho provin, sobretot per veure quines sensacions en tenen. S’exercita tot el cos, és molt entretingut. L’endemà tens molts de cruiximents, però són bons. El primer dia que hi vaig anar, l’endemà al matí, no em podia ni treure el pijama.

Quina és la seva feina a l’Acting Figueres?

És una escola d’arts escèniques, en general, hi fan teatre, cant dansa, i des de l’any passat, també hi ha elements aeris. Faig totes les edats: petits, adolescents i adults. Els ensenyem cèrcol i teles aèries. Volem que aprenguin què és el circ, que és quelcom molt nou i no és fàcil trobar-ho a la zona de Girona. A Figueres n’hi ha gran varietat.