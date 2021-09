El Club Voleibol Figueres va celebrar, ahir divendres 3 de setembre, l'assemblea ordinària del club, al pavelló Roser Llop, per poder respectar les mesures covid.

Un total d'una cinquantena de persones hi van assistir i participar per aprovar els canvis a la junta del club, presidida per Jordi Jaume, a més de la liquidació econòmica de l'exercici de l'any passat, i el pressupost de la nova temporada 2021-2022.

El club compta, per aquest any, amb 10 equips i més de 100 esportistes, entre equips federats i escoles.